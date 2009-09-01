724 روستای استان مرکزی به امکانات مخابراتی مجهز هستند

هومان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه از این تعداد 710 روستا دارای تلفنهای خانگی هستند، افزود: در حال حاضر 422 روستای 250 نفر و بالاتر دارای تلفن خانگی هستند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در زمینه ICT روستایی، موفق ترین استانهای کشور است، اضافه کرد: 271 دفتر ICT روستایی، 926 مرکز روستایی و هزار و 69 دفتر مخابرات روستایی در استان تاسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه تمام تلفنهای همراه استان مجهز به GPRS هستند، گفت: 524 هزار و 880 تلفن همراه، 472 هزار و 689 تلفن ثابت مشغول بکار و 551 هزار و 903 تلفن ثابت منصوبه در استان وجود دارد.

محمودی ضریب تلفن ثابت و همراه را به ترتیب 34.19 و 38 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد تلفن همگانی در استان پنج هزار و 428 تلفن است و هزار و 531 دیتا در استان مشغول به کار است.

وی از انجام اینترنت تلفن همراه در استان خبر داد و گفت: این کار با پیگیری های به عمل آمده در حال انجام است و همچنین پروژه‌ هات‌بولینگ برای اولین بار در استان مرکزی راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های مهم استان مرکزی MCI است که این پروژه برای اولین بار در استان اجرا شد که با گرفتن کد 988181+ توسط تلفن همراه به صورت رایگان می توان از خدمات این سیستم استفاده کرد و این سیستم تنها در استان مرکزی قابل اجراست.

محمودی در رابطه با رومینگ تلفنهای همراه گفت: تاکنون تلفنهای همراه دائمی به این سیستم مجهز شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تلفنهای اعتباری همراه اول هم به این سیستم مجهز شوند.

وی با اشاره به واگذاری 30 درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی عنوان کرد: تا 18 شهریورماه سال جاری 70 درصد باقیمانده سهام شرکت مخابرات استان به بخش خصوصی واگذار می شود.