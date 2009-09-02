مسئولان فولاد به بوناچیچ اعتقاد کامل دارند

محمدحسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تمام بازیکنان این فصل فولاد با نظر لوکا بوناچیچ، سرمربی این تیم جذب شده اند و باشگاه نظرات خود را به وی تحمیل نکرده است.

وی افزود: تمام بازیکنان این فصل فولاد با نظر مستقیم بوناچیچ جذب شده‌اند و لوکا خودش تیم را بسته است اما وی اعتقاد دارد که تعدادی از بازیکنان، برنامه‌های مورد نظرش را به خوبی و به طور کامل در زمین پیاده نمی کنند و تاکنون نتوانسته اند انتظارات وی را برآورده کنند.

ابن قاسم در ارتباط با دیدار خانگی فولاد در برابر مقاومت سپاسی شیراز که به تساوی یک بر یک منجر شد نیز عنوان کرد: ما در چهار بازی‌ گذشته و به خصوص در دیدار با مقاومت سپاسی، موقعیت‌های گل فراوانی داشتیم که نتوانستیم به خوبی از آنها استقاده کنیم و در مقابل، روی اشتباهات فردی بازیکنان به راحتی گل خوردیم که باید هرچه سریعتر، راهکار لازم برای حل این مشکلات را پیدا کنیم.

سرپرست تیم فولاد از هواداران فولاد خوزستان تشکر کرد و گفت: تماشاگران فولاد تاکنون یار و یاور فولاد بوده اند و بازی‌ها و نتایج تیم‌ خود را دنبال کرده اند و امیدواریم که در آینده ای نزدیک با به دست آوردن نتایج خوب دل آنها را شاد کنیم.