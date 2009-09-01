وحید کاوه با تایید خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 119 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای استان برداشت شد که این میزان معادل 50 درصد سطح کشت استان است.

کاوه همچنین با بیان اینکه مازندران 42 درصد تولید برنج کشور را دارد، تصریح کرد: برنج باید باتوجه به جمعیت کشور و مصرف سرانه هر ایرانی وارد شود.

وی حمایت از شالیکاران و تولید برنج کشور را ضروری دانست و خواستار بازنگری و کنترل واردات برنج کشور شد.

پیش بینی می شود امسال یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک از شالیزارهای استان برداشت شود.

مازندران رتبه نخست تولید برنج را در کشور دارد.