به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، کمیته عالی حج عربستان طی گزارشی اعلام کرد: دوربینهای متحرک و ثابتی در بخشهای مختلف اماکن مقدس نصب شده تا حرکت زائران را مورد نظارت خود قرار داده و مداخله نیروهای امنیتی در صورت لزوم را تسهیل کنند.

در این گزارش گفته شده است که تعدادی ساختمان به طور موقف نزدیک اماکن مقدس مکه ساخته شده تا ظرفیت پذیرش زائران در این شهر افزایش یابد. این ساختمانها ظرفیت 25 هزار زائر را دارند و با هدف افزایش ظرفیت زائران در منا ساخته شده‌اند.

پل جمرات نیز با تکنولوژی به روز تجهیز شده تا به مقامات کمک کند در صورت هجوم جمعیت در مراسم پرتاب سنگ به شیطان بتوانند مداخله کنند.

در سال 2006، 364 نفر در هجوم جمعیت در محوطه ورودی پل جمرات کشته شدند.

مقامات سعودی همچنین یک سیستم آتش نشانی جدید برای مهار کردن آتش احتمالی در روزهای اوج حج نصب کرده‌اند.

این سیستم دربرگیرنده یک پمپ آب قوی است که توسط نیروی الکتریسیته و موتور دیزل کار می‌کند و می‌تواند 1500 گالون آب در هر دقیقه پر کند.

هرسال در موسم حج حدود 3 میلیون نفر راهی شهر مکه و مدینه می‌شوند تا فرایض معنوی حج را به انجام برسانند.

مقامات سعودی همچنین درحال اجرای یک پروژه چند میلیارد دلاری هستند تا اماکن مقدس را با مونوریل به یکدیگر متصل کنند.

کمیته عالی حج عربستان گفت: کار این پروژه از دسامبر 2008 آغاز شده و 35 درصد ظرفیت آن در مراسم حج امسال آماده استفاده است.

پروژه مونوریل مکه را با منا، عرفات و مزدلفه مرتبط می‌کند و ظرفیت کامل آن در سال 2011 به بهره‌برداری می‌رسد.

عربستان همچنین تلاش می‌کند که این مونوریل را به ایستگاهی نزدیک به مسجد الحرام در مکه مرتبط کند تا این ارتباط میان راه آهن حرمین که دو شهر مکه و مدینه را مرتبط می‌کند برقرار شود.