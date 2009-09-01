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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

کامران :

محل و زمان اخذ مدرک دکترای عباسی روشن نیست/ دکترای آموزش عالی نداریم

محل و زمان اخذ مدرک دکترای عباسی روشن نیست/ دکترای آموزش عالی نداریم

نماینده اصفهان پس از اظهارات عباسی وزیر پیشنهادی تعاون طی تذکری تاکید کرد: در برنامه ارائه شده محل و زمان اخذ مدرک دکترای آقای عباسی روشن نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن کامران نماینده اصفهان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در تذکری پس از پایان اظهارات وزیر پیشنهادی تعاون اظهار داشت: در سوابق علمی آقای عباسی دکترای مدیریت آموزش عالی ذکر شده اما اسم دانشگاه و زمان فارغ التحصیلی مشخص نیست.

وی ادامه داد: ما دکترای آموزش عالی نداریم اینکه این مدرک را از کجا گرفته و چه زمانی گرفته روشن نیست.

درهمین هنگام یکی از جمع وزیران پیشنهادی و از نمایندگان دولت پاسخ دادند که مدرک وی از دوره عالی تحقیقات است.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: آقای رئیس جمهور در وقت خود پاسخ می دهند.

کد مطلب 939893

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