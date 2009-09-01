مدیر امور آب و فاضلاب مهریز در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: کمبود آب سه سال است که شهروندان مهریز را با مشکل مواجه کرده است اما از اردیبهشت ماه امسال این بحران به طور جدی ادامه پیدا کرده است.

محسن پناه بخدا افزود: آب مورد نیاز مشترکان شهر مهریز به وسیله 11 حلقه چاه تامین می شد که در حال حاضر سه حلقه از چاههای مذکور به طور کامل خشک شده و هشت حلقه چاه دیگر نیز با کاهش 25 درصدی آب مواجه شده اند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات یاد شده چهار حلقه چاه استیجاری وارد مدار بهره برداری شده است اما این چاهها نیز جوابگوی نیاز منطقه نباشند.

پناه بخدا بیان داشت: میزان آب استحصالی از چهار حلقه چاه استیجاری 130 لیتر در ثانیه است در حالی که مصرف آب مشترکان مهریز 220 لیتر در ثانیه ا ست و این زنگ خطری برای تشدید بحران کم‌ آبی در مهریز خواهد بود.

مدیر امور آبفای مهریز عنوان کرد: تنها راه نجات مهریز از بحران آب، استفاده از آبهای دائمی است و این مشکل در صورتی حل می شود که یا خط زاینده رود به این شهر انتقال داده شود و یا قناتهای این شهر برای استفاده آب شرب خریداری و وارد مدار بهره برداری شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: با افزایش چاههای استیجاری و همکاری مستمر شهروندان مهریز بتوان قطع آب در این شهرستان تا حدی کاهش یابد.

پناه بخدا یادآور شد: بنا به دلایل یاد شده آب شرب مشترکان شهر مهریز از سوم شهریورماه سال جاری از ساعتهای 6 و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه صبح و 21 تا 2 بامداد به مدت یک ماه قطع خواهد شد.

این مسئول از مردم خواست تا حد امکان از مصرف غیرضروری آب خودداری کنند تا بحران کمبود آب به مرور در این شهرستان برطرف شود.

شهرستان مهریز با جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر در 60 کیلومتری جنوب شرقی استان یزد قرار گرفته است.