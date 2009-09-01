نمایش رادیویی "روز واقعه" آماده پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "روز واقعه" نوشته بهرام بیضایی است که رضا عمرانی آن را برای رادیو تنظیم کرده و به سفارش رادیو تهران و سردبیری ندا هنگامی تهیه شده است.
موسیقی این نمایش رادیویی را روزبه فدوی و مارتین شمعونپور ساختند و علی عمرانی، سیامک صفری، شهرزاد عبدحق، رضا عمرانی، علیاصغر دریایی، علی میلانی، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر و ... در آن گویندگی کردهاند.
نمایش "روز واقعه" داستان مردی نصرانی به نام عبدالله است که ندای "کسی نیست تا مرا یاری کند؟" امام حسین(ع) را میشنود و برای یاری او به کربلا میرود، اما زمانی به آنجا میرسد که جنگ تمام شده است.
شهرام اسدی سال 1373 فیلم سینمایی "روز واقعه" را با بازی علیرضا شجاعنوری، لادن مستوفی، مهدی فتحی و جمشید مشایخی کارگردانی کرد. برای نخستین بار است این داستان به شکل رادیویی اجرا میشود.
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