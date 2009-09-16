بی مهری مسکن مهر/ احداث واحدهای مسکن مهر در کنار گورستان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بر خلاف اکثر شهرهای کشور که شمالی ترین نقاط همیشه بهترین و خوش آب و هوا ترین مناطق برای زندگی است شمال شهر بیرجند از گذشته تا به امروز مظهر محرومیت بوده و امروزه بخش اعظم بافت فرسوده شهر در این منطقه قرار دارد.

علاوه بر مشکلات فوق آرامستان بیرجند نیز مساحت زیادی از شمال شهر را در بر گرفته و در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات ساخت مسکن مهر احداث هزار و 100 واحد مسکونی در مجاورت آرامستان بوده که نارضایتی تعداد زیادی از متقاضیان را به دنبال داشته است.

انتقال آرامستان به خارج شهر بیرجند از برنامه های شهرداری است

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر بیرجند از تصویب طرح انتقال آرامستان به خارج این شهر خبر داد و اظهار داشت: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر در سه فاز از مسکن و شهرسازی زمین دریافت کرده است که فاز 2 این پروژه تحت عنوان پروژه 20 هکتاری در ضلع شمالی بهشت متقین در حال اجراست.

محمدرضا غلامی کمبود زمین را دلیل اصلی این واگذاری دانست و افزود: تنها در بیرجند در مرحله اول 27 هزار و 500 نفر متقاضی واگذاری بودند که در حال حاضر 12 هزار و 800 نفر واجد شرایط شناخته شدند.

وی در ادامه از ظرفیت محدود سایر نقاط شهر به عنوان مشکل اصلی نام برد و بیان داشت: به دلیل نارضایتی متقاضیان از اجرای این پروژه در مجاورت بهشت متقین، در شورای مسکن که در زمستان 87 در محل استانداری برگزار شد، مصوب شد بهشت متقین به خارج از شهر منتقل شود و دیگر جواز کفن و دفن در این محل صادر نشود.

بهشت متقین تا دو سال آینده ظرفیت دارد

در حالیکه مسئولان از انتقال آرامستان به عنوان راه حل این مشکل یاد می کنند شهردار بیرجند از ظرفیت داشتن آرامستان تا دو سال آینده خبر می دهد.

محمود محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ظرفیت داشتن بهشت متقین تا دو سال آینده در محدوده فعلی خبر داد و اظهار داشت: در حالیکه طرح انتقال آرامستان به خارج شهر تصویب شده اما واضح است که محدوده فعلی آرامستان تا دو سال آینده ظرفیت دارد و پس از آن نیز افراد خواهند توانست در همین محدوده تعریف شده کفن و دفن انجام دهند.

نارضایتی مردم از ادامه روند خاکسپاری در بهشت متقین نیست بلکه مشکل اصلی آنان وجود این واحدهای مسکونی در مجاورت آرامستان بوده و مسلم است که هیچگاه قابل جابجایی نیست.

از دیگر مشکلات اساسی طرح 20 هکتاری مسکن مهر احداث آن بر روی تپه ماهورهای یک منطقه کاملا بیابانی است.

ساخت مسکن مهر بیرجند برروی تپه ماهورهای منطقه ای کاملا بیابانی!

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر در ادامه از تپه ماهورهای موجود به عنوان مشکلات هزینه بر این پروژه یاد کرد و افزود: از بین بردن این تپه ها هزینه آماده سازی را بالا برده و زمان اجرای پروژه را افزایش می داد و در این خصوص تصویب شد که این بناها روی سطوح ناهموار ساخته شوند که علاوه بر کاهش هزینه ها جلوه خاصی به این پروژه می بخشد.

یک شهروند بیرجندی ساخت واحدهای مسکونی بر روی تپه ها را یکی از علل اصلی نارضایتی متقاضیان دانست و بیان داشت: در یکی از جلسه های مجمع عمومی مسکن مهر به متقاضیان اعلام شد که برای آماده سازی اولیه زمین باید مبلغ 30 میلیون ریال به صندوق تعاونی پرداخت کنند و به همین دلیل تعداد زیادی از افراد انصراف دادند.

علی موسوی در ادامه از عملکرد سازمان مسکن و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین ابراز نارضایتی کرد و اظهار داشت: در اطراف شهر بیرجند مناطق مستعدی برای ساخت این واحدهای مسکونی وجود دارد اما مسئولان بد آب و هواترین و خشک ترین منطقه شهر را به این پروژه اختصاص دادند.

وجود دکل فشار قوی، کوره های گچ پزی و آجر پزی و گورستان عمومی و قبرستان آهن قرازه در مجاورت این زمینها، جنس بد خاک و گرد بادهای مستمر آن منطقه، عدم وجود فضای سبز و حتی یک درخت تا چند کیلومتری این زمینها و از همه مهمتر دوری از مراکز خدمات شهری مورد نیاز مردم از جمله مدرسه و بیمارستان از دیگر مشکلات احداث پروژه مسکن مهر در شمال شهر بیرجند است.

پروژه ای که اگرچه کارنامه مسئولان را درخشان تر می کند اما نارضایتی مردم و به ویژه جوانانی را در پی خواهد داشت که شاید تمام سرمایه زندگی خود را صرف خرید این واحدهای مسکونی کرده اند.

آیندگان از زندگی در نقطه کنونی مسکن مهر راضی خواهند بود

علاوه بر پروژه 20 هکتاری مسکن مهر، فاز 3 این پروژه در روستای دهلکوه در حال آماده سازی است که مسئولان به تازگی خبر از الحاق این روستا به محدوده شهری داده اند و امیدوارند که طی 20 سال آینده این شهرک که از دهلکوه به مهرشهر تغییر نام داده و به شهرکی زیبا تبدیل می شود، رضایت آیندگان را از زندگی در نقطه ای خوش آب و هوا با شرایط بیابانی فراهم کند.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پروژه 110 هکتاری مسکن مهر در روستای دهلکوه خبر داد و گفت: در حال حاضر این روستا با عنوان مهرشهر به محدوده شهری الحاق شده و امیدواریم تا پایان سال جاری آماده سازی این زمینها به پایان برسد و این مجموعه به صورت واحدهای ویلایی دو طبقه به متقاضیان واگذار شود.

غلامی در پاسخ به نارضایتی مردم از واگذاری زمینهای منطقه بیابانی به مسکن مهر گفت: نارضایتی مردم از عدم اطلاع آنان است و در حال حاضر چون مسکن و شهرسازی شمال شهر را به طور یکنواخت به این پروژه اختصاص داده است طی چند سال آینده شاهد ساخت شهرکهای مسکونی زیبایی در آن منطقه خواهیم بود.

از صحبتهای مسئولان و مدیران معلوم می شود که مسئولان از ساخت این واحدهای مسکونی در شمال شهر بیرجند در جوار گورستان عمومی، قبرستان ماشین قراضه ها، در مجاورت گرد و خاکهای بیانی و در منطقه ای نامناسب نه تنها ابایی ندارند بلکه توجیهاتی نیز برای آن دارند و نارضایتی مردم برای آنان چندان مهم نیست.

اما به نظر می رسد مسکنی که نام مهر بر خود دارد نباید بی مهر باشد که در این صورت همانگونه که تاکنون شمار زیادی از متقاضیان انصراف داده اند از این پس نیز این روند ادامه خواهد داشت.