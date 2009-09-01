هزینه بالای تولید صنایع دستی مانع از همگانی شدن آن است

مهدی پور یعقوبی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: تولید کنندگان آثار بومی با تلاشی شبانه روزی همواره در صدد حفظ و احیای هنرهای بومی ملی هستند اما هزینه ها فشار زیادی به تولید کنندگان وارد می کند.

مسئول کارخانه سرامیک زنوز افزود: برخی رشته های صنایع دستی در صورت همکاری و توجه بیشتر مسئولین می توانند به رشته هایی موفق و درآمدزا و کاربردی تبدیل شوند.

به عقیده وی اگر تا کنون در مورد این رشته ها، شاهد موفقیت و همه گیری زیادی نبودیم به دلیل همین مشکلات بوده است.

پور یعقوبی تصریح کرد: البته در سالهای اخیر شاهد روند رو به رشد استقبال مردم و همکاری مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی هستیم و این مساله باعث دلگرمی فعالان در عرصه های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی شده است.

این تولید کننده سفال و سرامیک با اشاره به بازار فروش محصولات تولیدی خود گفت: خوشبختانه روز به روز بر تعداد علاقمندان به چنین آثاری افزوده می شود اما صنایع دستی به ویژه بخش حساس و آسیب پذیری مانند سفال و سرامیک هنوز با مشکل عرضه و بسته بندی روبروست.

به گفته وی، تدارک دیدن بسته بندی های متناسب با محصول که هم زیبایی لازم را داشته باشد و هم از نظر استحکام باعث اطمینان خاطر شود، باعث بالاتر رفتن هزینه تمام شده می گردد و این نگرانی را ایجاد می کند که شاهد کاهش فروش باشیم.

پور یعقوبی افزود: ایجاد کارخانه ها و مراکز تولید جعبه های بسته بندی که با توجه به نیازهای محصولات مختلف اقدام به تولید نمایند، هم به فروش درون کشوری محصولات و هم به افزایش صادرات آثار صنایع دستی کمک می کند.