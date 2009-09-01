حقوق کردها را افزایش می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" حزب کارگران کردستان را به جلوگیری از تحقق این مطلب متهم کرد.

وی که در شهر "هکاری" در جنوب شرقی ترکیه برای بزرگداشت پیرزوی ارتش این کشور در سال 1922 بر یونان حضور داشت با اشاره حمله اخیر نیروهای جدایی طلب کرد، اظهار داشت: هدف آنان از این حملات جلوگیری از تحقق سیاست گشایش دموکراتیک در ترکیه است.

وی البته تاکید کرد: آنان هرگز نمی توانند به روند رو به جلوی دموکراتیک در ترکیه خدشه ای وارد کنند.

ماه گذشته دولت اردوغان از تلاش خود در راستای اصلاحات ساختاری در قوانینی خبر داده بود که به موجب آن آزادی ها و حقوق کردهای ساکن این کشور افزایش خواهد یافت.

با وجود اینکه دولت ترکیه همچنان از مضمون اصلی این اصلاحات سخن نگفته است، اما آنرا اصلاحاتی دموکراتیک برای پایان دادن به خشونت های 25 ساله در درگیری با پ.ک.ک دانسته است.

پیش از این حزب جمهوریخواه خلق ترکیه ( از احزاب مخالف دولت ) به شدت با افزایش حقوقق مردم کرد این کشور مخالفت کرده بود.