  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

اردوغان وعده داد:

حقوق کردها را افزایش می دهیم

حقوق کردها را افزایش می دهیم

نخست وزیر ترکیه در ادامه طرح خود برای پایان مناقشه کردها اعلام کرد: در نظر داریم حقوق مردم کرد این کشور را با وجود تلاش گروه های جدایی طلب برای جلوگیری از آن، افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" حزب کارگران کردستان را به جلوگیری از تحقق این مطلب متهم کرد.

وی که در شهر "هکاری" در جنوب شرقی ترکیه برای بزرگداشت پیرزوی ارتش این کشور در سال 1922 بر یونان حضور داشت با اشاره حمله اخیر نیروهای جدایی طلب کرد، اظهار داشت: هدف آنان از این حملات جلوگیری از تحقق سیاست گشایش دموکراتیک در ترکیه است.

وی البته تاکید کرد: آنان هرگز نمی توانند به روند رو به جلوی دموکراتیک در ترکیه خدشه ای وارد کنند.

ماه گذشته دولت اردوغان از تلاش خود در راستای اصلاحات ساختاری در قوانینی خبر داده بود که به موجب آن آزادی ها و حقوق کردهای ساکن این کشور افزایش خواهد یافت.

با وجود اینکه دولت ترکیه همچنان از مضمون اصلی این اصلاحات سخن نگفته است، اما آنرا اصلاحاتی دموکراتیک برای پایان دادن به خشونت های 25 ساله در درگیری با پ.ک.ک دانسته است.

پیش از این حزب جمهوریخواه خلق ترکیه ( از احزاب مخالف دولت )  به شدت با افزایش حقوقق مردم کرد این کشور مخالفت کرده بود.

کد مطلب 939908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها