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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

تدوین فیلم "یکی از میان ما" به پایان رسید

تدوین فیلم "یکی از میان ما" به پایان رسید

تدوین فیلم تلویزیونی "یکی از میان ما" به کارگردانی حمید بهمنی برای پخش در هفته دفاع مقدس از شبکه دو به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی سیداحمد میرعلایی برای شبکه دو تهیه می‌شود و حسین غضنفری و حمید سلیمانیان تدوین را به پایان رساندند.

فیلم "یکی از میان ما" داستانی معمایی و چند لایه را در فضای خاص منطقه‌ای جنگی به تصویر می‌کشد و بیژن امکانیان، بابک انصاری، امیرحسین مدرس، علیرام نورایی، اسماعیل سلطانیان و ... در آن بازی کردند.

در خلاصه داستان "یکی از میان ما" آمده است: در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم مدتی است اتفاقاتی می‌افتد که نشان از حضور یک نفوذی دارد. فرمانده‌ای باهوش به نام کاوه البرزی (امکانیان) برای کشف واقعیت راهی این منطقه می‌شود...

عوامل پروژه عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمد حمزه‌ای، مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، طراح گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، مدیر تولید: مهدی بشکوفه، صدابردار: کریم کاشانی، طراح جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، ناظر کیفی: رضا ایرانمنش، عکاس: حسن ناحی و مشاور رسانه‌ای: جعفر گودرزی.

کد مطلب 939914

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