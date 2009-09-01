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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

دو خبر از شیرجه /

آغاز اردوی تیم ملی شیرجه / نشست کمیته فنی چهارشنبه برگزار می شود

آغاز اردوی تیم ملی شیرجه / نشست کمیته فنی چهارشنبه برگزار می شود

دور جدید تمرینات و اردوی آمادگی تیم ملی شیرجه بزرگسالان کشورمان برای حضور در دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی با شرکت 7 شیرجه رو از امشب در استخر آزادی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور جدید تمرینات تیم ملی شیرجه 7 شیرجه رو بزرگسال شامل: قائم میرابیان، سعید طاق بسطانی، پیمان زنجانی، شهنام نظرپور، مهدی آقارضایی و مجید نظافتی حضور دارند که زیر نظر «یوری اوسیب چوک» (سرمربی)، امید حدیقی، محمدرضا خیبری نژاد (مربیان ملی) به تمرین می پردازند.

تمرینات تیم ملی شیرجه در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 20 لغایت 22 در استخر آزادی پیگیری می شود.

نشست کمیته فنی شیرجه چهارشنبه برگزار می شود
این جلسه با حضور علیرضا رمضانی دبیر کل فدراسیون شنا، حسین حیدرپور رئیس کمیته فنی شیرجه و امید حدیقی، مهرداد هجیر، مصطفی ابودردار، حسین جعفری راد و خانم ها سودابه خانقلی و مهرنوش یادگاری اعضای کمیته فنی روز چهارشنبه در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

در این جلسه حسین حیدرپور رئیس کمیته فنی شیرجه و اعضای کادر فنی گزارشی از ششمین دوره مسابقات رده های سنی و عموم آسیا در توکیو ژاپن را ارایه خواهد کرد.

تشکیل سازمان لیگ برتر شیرجه به منظور راه اندازی نخستین دوره مسابقات لیگ شیرجه از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست کمیته فنی شیرجه است. نشست اعضای کمیته فنی ساعت 12 ظهر فردا(چهارشنبه) در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 939919

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