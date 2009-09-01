1.7 میلیارد ریال برای پل تاریخی آق قلا تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالیست که تاکنون 1.2 میلیارد ریال برای این پل تاریخی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: پل تاریخی آق قلا به جهت اهمیت تاریخی که دارد معاونت میراث فرهنگی این سازمان در نوبتهای مختلف اقدام به مرمت و حفاظت از آن کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مرمت و بازسازی طاق نماهای زیر پل، بندکشی بخشهایی از پل، مرمت و بازسازی دیوار دست انداز و هره آجری، مرمت و بازسازی سنگ فرشهای کف پل، نورپردازی و روشنایی پل، پس سازی دیوارهای شرق و غربی از جمله اقداماتی است که تاکنون بر روی این پل صورت گرفته است.

به گفته فعالی، با توجه به بازدید بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی از این پل، جهت ساماندهی حاشیه پل تاریخی آق قلا، معاونت سرمایه گذاری و طرحهای این سازمان بر آن شد با پیش بینی اعتبار لازم درصدد ساماندهی رودخانه گرگانرود(حاشیه پل آق قلا) که این پل بر روی آن احداث شده است برآمده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان بیان داشت: شهرداری آق قلا طرحی را تهیه و به این سازمان ارائه کرده است تا در صورت تصویب در کمیته فنی کارگروه گردشگری استان و سپس تصویب در کارگروه طرح فوق اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: در این طرح احداث سرویس بهداشتی، سکوهای نشستن، پیاده رو سازی، زیباسازی، سکوهای آبخوری، چمن کاری و...از جمله برنامه های این طرح است.