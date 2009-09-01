رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته برای ریشهکن کردن بیسوادی در روستاها در اهواز موفق به دستیابی به موفقیتهای فراوانی در این خصوص شدیم و در همین راستا تا پایان امسال جشن شکرگزاری پایان بیسوادی در 120 روستای شهرستان اهواز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مطابق برنامههای پیشبینی شده تا سال 1392 بیسوادی در شهرستان اهواز در ریشهکن میشود، افزود: مهمترین مشکلات آموزشیاران سوادآموزی پراکندگی افراد بیسواد و مشکل تردد به مناطق دورافتاده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تدوین دستورالعمل ریشهکن کردن بیسوادی در استان خوزستان، نواحی آموزش و پرورش شهرستان اهواز نیز در حال تدوین برنامههای خود در این زمینه هستند.
در اهواز و روستاهای مجاور این شهرستان، 88 هزار بیسواد در گروههای سنی 10 تا 49 سال وجود دارد.
