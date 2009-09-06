30 درصد زنان 15 تا 49 سال ایرانی دچار کم خونی هستند

دکتر مینا ایزدیار فوق تخصص خون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: کم خونی زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.

کارشناسان بهداشتی معتقدند عواملی نظیر تبعیض، فرصتهای نابرابر اقتصادی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، عدم دسترسی به آموزش مناسب و کافی، به ویژه نداشتن سواد بهداشتی مهمترین موانع تحقق سلامت زنان کشورمان را تشکیل می دهند.

ایزدیار با اشاره به وجود کم خونی شدیدتر در زنان ایرانی طبقات کم درآمد و محروم جامعه گفت: فرهنگ حاکم بر خانواده های ایرانی و گذشت و تعصب مادران در قبال همسر و فرزندان باعث شده که آنان سهم غذای خود را نخورند و همین کم خوری نیز در کم خونی زنان اثرگذار است.

در حالی که کمبود ید در زنان ایرانی دو برابر مردان است این موضوع نشان می دهد که تامین سلامت زنان نسبت به مردان بسیار مشکل تر است.

ایزدیار همچنین از عادات ماهیانه زنان به عنوان یکی دیگر از علل کم خونی نام برد و گفت: متاسفانه جامعه به سمت بد غذا خوردن رفته است و غذاهای آماده جایگزین غذاهای سنتی و در عین حال پروتئن دار شده است.

بررسیها نشان می دهد که فقر آهن در بدن زمینه را برای بروز کم خونی به ویژه در گروههای سنی نیازمند آهن مثل کودکان، زنان و دختران، آماده می کند.