فردا در تاريخ

آغاز عمليات رمضان در شرق بصره :





در چنين روزي عمليات بزرگ رمضان در سال 1361 شمسي طي پنج مرحله با رمز يا صاحب الزمان ادركني در ساعت 21 و سي دقيقه آغاز شد و تا تاريخ ششم مرداد همان سال به مدت پانزده روز به طول انجاميد . عمليات رمضان بر اين اساس طراحي شد كه با حضور قواي ايران در پشت رودخانه هاي دجله و اروند و تسلط بر راههاي مواصلاتي بصره ، در ادامه عمليات فتح المبين و فتح خرمشهر از نظر سياسي ونظامي ، موقعيت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آيد . محدوده عمليات از منطقه كوشك آغاز مي شد و تا رود خانه اروند در جنوب امتداد داشت . در اين محدوده عمليات رمضان از چهار محور به منظور انهدام سپاه سوم دشمن بعثي و تامين خط رودخانه اروند رود طراحي شد .

در عمليات رمضان نيروهاي كشورمان از سه محور هجوم خود را آغاز كردند. در حالي كه در جبهه شمالي نيروها موفق شدند ميادين وسيع مين را پشت سر بگذارند و خود را به نزديكي خاكريزهاي دشمن برسانند، اما متاسفانه با وجود تلاشهاي فراوان و فداكاري نيروهاي قدس 1 (تيپ بعثت) پيش روي براي آنان مقدور نشد. بنابراين فرمانده قرارگاه به ناچار تصميم گرفت تا با احداث خاكريزي در جناح راست " قدس 2 (تيپ ثارالله) " كه به دليل عدم پيشروي" تيپ بعثت " آسيب پذير شده بود موقعيتي فراهم نمايد تا " تيپ بعثت " موفق به تصرف دژ عراق شود ؛ ولي باز هم به دليل عدم تامين هر دو جناح و فشار مضاعف نيروهاي عراقي، رزمندگان اسلام موفق به دستيابي به اهداف ازپيش تعيين شده به شكل كامل نشدند. با روشن شدن هوا عراق به تدريج سازمان يافته تر و منسجم تر مقاومت نمود و بدين ترتيب جناح شمالي مواضع تصرف شده با تهديد جدي روبرو شد. عراق در ادامه پاتك هاي سنگين خود با بهره گيري از شصت تانك و نفر بر از سمت« كوشك» پاتك ديگري را با شدت بيشتر آغاز كرد كه خوشبختانه با واكنش و عكس العمل به موقع نيروهاي ايران مواجه شد و با تحمل شدن خسارات و تلفات بسيار عقب نشيني كرد. در حالي كه عراق به پاتك هاي خود در اين جناح ادامه مي داد، رزمندگان اسلام در محورديگر خود را به عمق 27 كيلومتري خاك دشمن رساندند و بدين ترتيب تصرف كانال ماهيگيري و نهر كتبيان صورت پذيرفت.

در پايان اين عمليات پيروز مند مجموعا پنج فروند هواپيما و هزار و نود و هفت تانك و نفربر دشمن به كلي نابود شد . همچنين چهار لشكر و سه تيپ زرهي دشمن بين بيست تا شصت در صد منهدم شدند و نه تيپ نيز بين بيست تا صد درصد متحمل خسارات فراوان گرديدند . در اين عمليات هفت هزار و چهار صد تن از نير وهاي دشمن كشته و هزار وسيصد و پانزده نفر اسير شدند .



حضور ريشه دار مردمي :

در چنين روزي در سال 1378 آحاد مختلف مردم در همايش بزرگ و ميليوني نسبت به تحركات مذبوحانه عده اي فريب خورده در هجدهم تير ماه همان سال ، اعتراض كرده و بارديگر عليرغم تمامي توطئه هاي دشمنان انقلاب ، در حركتي جمعي و سترگ بر پايبندي به ارزشهاي انقلاب اسلامي تاكيد كردند .



تشكيل نخستين مجلس خبر گان رهبري :





نخستين دوره انتخابات مجلس خبر گان رهبري با شركت گسترده آحاد مردم ايران اسلامي (قريب هجده ميليون نفر ) در نوزده آذر 1361 بر گزار شد و پس از آن نخستين دوره مجلس خبر گان در چنين روزي در سال 1362 تشكيل شد .

در اصول 107 ، 108 و 111قانون اساسي ، به تصريح و تفصيل در باره وظايف و مسووليت هاي نمايندگان مجلس خبر گان رهبري بحث شده است . خبر گان رهبري كه از ميان فقهاي اعلم به احكام وموضوعات فقهي ، مسايل سياسي و اجتماعي توسط آراء مستقيم مردم انتخاب مي شوند وظيفه انتخاب رهبر جامعه اسلامي و همچنين رسيدگي به شرايط و صفات رهبر در تطبيق و انطباق آن با اصل 109 قانون اساسي را دارا هستند .



در گذشت شاه عباس اول :



درچنين روزي در سال 1038هجري قمري شاه عباس اول صفوي در گذشت . شاه عباس در سال 1587 ميلادي ( اول رمضان 978 ه ق ) شاه عباس كبير در هرات به دنيا آمد .وي دربيست و چهارم جمادي الاول سال 1038 ه ق ( 1629ميلادي ) در بهشهر كنوني در گذشت و ظاهرا در كاشان مدفون شده است . گويا پيكر او را بعدها به يكي از اماكن متبركه انتقال داده اند . شاه عباس بين سالهاي 1038 – 996 ه.ق. (1588 تا 1629 ميلادي ) بر ايران حكومت كرد . شاه عباس كبير به ياري مرشد قليخان استاجلو در سن هجده سالگي به سلطنت رسيد . وي پادشاهي سياستمدار و قدرت طلب بود و پس از روي كار آمدن در صدد مهار امراي قزلباش بر آمد ، بسياري از آنان قلع و قمع كرد و نهايتا حكومت خود را در حوزه داخلي مستحكم تر ساخت . شاه عباس همچنين در حوزه سياست خارجي بر كنش متقابل و ايضا سياست تنش زدايي اعتقاد داشت . وي به همين منظور با عثمانيان صلح كرد و پس از احساس آرامش در جبهه غربي كشور به جنگ با ازبكان در خراسان شتافت كه به مشهد وسبزوار تجاوز كرده بودند . اما پس از آن به جنگ به عثماني ها رفت و با شكست آنان تبريز و برخي مناطق را از اشغال آزاد كرد. اوبه دليل خود سرشدن قرلباش ها در تشكيلات نظاميان ايران سپاه قوللر(خواجگان خاص ) و شاهسون ايجاد كرد وبه ياري برادران شرلي از انگلستان سلاح گرم را به ميان سربازان ايراني آورد . حس كشور گشايانه او بعدها وي را بر آن داشت كه تصرفات خود را افزايش دهد به همين منظور با انجام عمليات نظامي مختلف مناطقي از قفقاز و آناتولي و عراق عرب را از تصرف عثمانيها خارج كرد . وي در دوره خود در حوزه اقتصاد نيز تلاش هاي فراواني كرد و در نتيجه روابط اقتصادي فراوان با اروپاييان برقرار كرد . او در سال هزار هجري قمري پايتخت خود را از قزوين به اصفهان منتقل كرد . شاه عباس با استفاده از رقابت اروپايي ها در خليج فارس ، توانست بندر گمبرون ( بندر عباس ) و جزيره هرمز را از اشغال پرتغالي ها خارج كند . هم اينك عمارت چهل ستون ، مسجد شاه ، عالي قاپو و ميدان نقش جهان از آثار او در اصفهان هستند . شاه عباس اول براى جلب رضايت ارامنه جلفا و مسيحيان ديگرى كه در پايتخت ايران به سر مي بردند و به دليل ملاحظات سياسى در سال 1023 هـ ق به ساختن كليساى بزرگى در جلفا همت گماشت. او سرانجام در سال 1038 ه ق در گذشت . از نقاط تاريك سلطنت وي كشتن فرزندش صفي ميرزا و نابينا كردن فرزند ديگرش خدابنده است . پس از مرگ صفي ميرزا وي به سختي آزرده شد و هنگام مرگ وصيت كرد پسر صفي ميرزا موسوم به سام ميرزا به سلطنت برسد .



كشته شدن ملك المتكلمين :

درچنين روزي در سال 1326هجري قمري ، ميرزا نصرالله ملك المتكلمين يكي از مبارزان برجسته در عرصه مشروطيت و همچنين نويسنده مشهور دوره قاجار كشته شد. در حوزه ادبيات مشروطه نام ملك المتكلمين مشهور است . او از مريدان سيد جمال الدين اسد آبادي بود و در مسير انديشه هاي سيد يعني آگاهي بخشي جامعه مسلمان نقش ويژه اي ايفا كرد . او در مسير مبارزات مشروطيت گام هاي كلاني برداشت . پس از به توپ بستن مجلس و آغاز استبداد صغير ميرزا جهانگير خان و ملك المتكلمين جزء نخستين كساني بودند كه توسط قزاق ها دستگير و در باغشاه به وضع فجيعي كشته شدند .



تظاهرات در تهران :





در چنين روزي در سال 1330 ه ش در يك تظاهرات گسترده مردم تهران خواستار خروج هريمن از كشور ايران شده بودند . هريمن نماينده ترومن رييس جمهور وقت آمريكا بود .اين تظاهرات به تلاش گروههاي چپگرا به ويژه حزب توده در ايران برگزار شد .



درگذشت عباس مروي :

عباس مروي از گروه شاعران فارسي گوي پس از اسلام در چنين روزي در سال 815 ميلادي دار فاني را وداع گفت .



تولد ايزاك بابل :

ايزاك بابل نويسنده روس در چنين روزي در سال 1894 به دنيا آمد . از او چندين داستان كوتاه ارزشمند و همچنين چندين نمايشنامه به جاي مانده است كه مهمترين آنها "تمثال سرخ " نام دارد .



تولد هانري سوسنيك :

هانري سوسنيك آهنگساز آمريكايي در سال 1906 در شيكاگو ديده به جهان گشود . او بيشتر به عنوان رهبر اركستر هاي بزرگ شناخته شده است. مهمترين اثر او "نمايش جك كارت" نام دارد .

تولد سونيكا :

سونيكا نمايشنامه نويس نيجريايي در چنين روزي در سال 1934 به دنيا آمد . مهمترين اثر او "جاده "نام دارد .

در گذشت ژان پل مارات :

مارات انقلابي بزرگ فرانسوي در چنين روزي در سال 1793 ميلادي به دست شارلوت كردي از مخالفين انقلاب فرانسه كشته شد .