می توانیم جزو 6 تیم اول آسیا باشیم/ امیدوارم بتوانیم برنامه هایمان را اجرا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حیدرپور روز سه شنبه با اشاره به اینکه هدفگذاری اصلی شیرجه حضور موفق در بازیهای آسیایی 2010 چین است، اظهار داشت: درصدد هستیم در فاصله یکسال به بازیهای آسیایی گوانگجو با برگزاری اردوهای پیوسته و شرکت در تورنمنت ها و مسابقات آسیایی، ملی پوشان شیرجه را در شرایط فنی و کیفی بهتری برای بازیهای آسیایی آماده کنیم.

وی اجرای برنامه های آماده سازی تیم ملی شیرجه را شرط اصلی موفقیت این تیم در بازیهای آسیایی چین عنوان کرد و افزود: اگر برنامه های آماده سازی تیم شیرجه اجرا نشود نباید شانسی برای موفقیت تیم ملی شیرجه در بازیهای آسیایی متصور بود. ملی پوشان شیرجه بدون اردوهای تدارکاتی مناسب، در اختیار داشتن امکانات ویژه و پیگیری تمرینات کیفی با کشورهای آسیایی رقابت کنیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم پس از موفقیت شیرجه در کسب مدال از مسابقات ژاپن مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نگاه ویژه ای به رشته شیرجه داشته باشد و شرایطی را فراهم کنند تا هر استان حداقل از یک سالن اختصاصی ویژه برای تمرین و مسابقه برخوردار شود و مدام ناگزیر نباشیم برای برای برپایی اردوهای تدارکاتی در خارج از کشور اردو بزنیم.

حیدرپور درپایان گفت: شیرجه در کشور از پتانسیل بالایی برخوردار است و در صورت فراهم شدن امکانات مناسب و حمایت همه جانبه از برنامه های این رشته می تواند جزو شش تیم اول آسیا قرار بگیرد. در همین راستا و به منظور فعال سازی بیشتر استانها و توسعه رشته شیرجه بزودی نخستین دوره لیگ شیرجه راه اندازی خواهد شد و امیدواریم با برگزاری این رقابتها بتوانیم چهره های مستعد و با آتیه ای را به تیم ملی راه یابند.