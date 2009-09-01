با نبردهای نسل سوم مواجهیم/ تاکید بر نخبه پروری و توسعه دانش بنیان

به گزارش خبرنگارمهر، وحیدی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که برای دفاع از برنامه های خود روز سه شنبه درجلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی سخن می گفت، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر پایه اصول شریعت ناب محمدی (ص) و تکیه بر اندیشه امام خمینی (ره) و هدایت های رهبر معظم انقلاب و همچنین احیای خودباوری ملی در کالبد جامعه همچون گوهری گرانبها در راستای استقلال و خودکفایی امروز به ارمغان رسیده است که ره آورد این استقلال 8 سال دفاع مقدس است.

وی افزود: در این دوره به برکت خون شهدا و پیوند با معبود ظرفیت های جدید و شگرفی در راستای علمی و عملی برای پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران پدیدار شده است.

وحیدی با اشاره به اینکه خط و مشی اصلی خود در وزارت دفاع بر اساس دفاع همه جانبه ترسیم خواهد کرد، گفت: باید تلاش شود تا با طراحی الگوهای جدید صنعت دفاعی را به سمت تخصصی و طراحی های جدید هدایت کرد.

گزینه وزارت دفاع همچنین گفت: امروز خوشبختانه با تلاش هایی که صورت گرفته حلقه وابستگی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای بیگانه در زمینه دفاعی گسسته است که همین امر باعث دستاوردهای صنعت دفاعی شده است.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح در سایه این آمادگی به اقتدار و اتحاد کافی دست یافته است و با این رویکرد صلح جویانه آماده است تا دربرابر تهدیدات با منطق اشدا علی الکفار همچون فولادی آبدیده از میهن خویش دفاع کند و پاسخ دشمنان خود را بدهند.

وحیدی تصریح کرد: امروز خوشبختانه به نقطه ای رسیده ایم که می‌توان از جهش‌های بزرگ نام برد حال مهم این است که این مسیر با نشاط را پرنشاط تر ادامه دهیم.

گزینه پیشنهادی وزارت دفاع با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشور ما به دلیل شرایط ژئوپلوتیکی و ژئواستراتژیکی از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار است که در همین راستا با فرصت ها و چالش هایی نیز روبروست به ویژه در خاورمیانه با توطئه های گسترده رژیم صهیونیستی که علیه جهان اسلام و ایران اسلامی توطئه می کند و راهکار اصلی اش به شمار می رود .

وی در ادامه سخنانش به موضوع سیاست حاکم بر روابط بین الملل اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه امروز ما با پشتوانه مردمی و ارتقاء توان بازدارندگی توانسته ایم جایگاه خوبی در کشورهای منطقه و حتی جهان ایجاد کنیم که در این راستا باید تلاش شود با ابتکار عمل تهدیدها را به فرصت و فرصت ها را برای امنیت ملی استفاده کرد.

وحیدی همچنین گفت: توازن و بازدارندگی تهدیدات با بهره گیری از قدرت نرم و کاهش یا خنثی نمودن تهدیدها نیازمند سیستم نرم افزاری و سخت افزاری است.

گزینه پیشنهادی وزارت دفاع خلق تولیدات بدیع دفاعی، ارتقاء توان نیروهای مسلح، توسعه همکاری منطقه ای را از دیگر برنامه های خود در صورت تصدی وزارت دفاع عنوان کرد.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران نقشه راه را در دست دارد گفت: ما باید تلاش کنیم تا بر اساس نقشه راه فرهنگی که مبتنی بر تدابیر فرماندهی کل قوا و اهداف سند چشم انداز بیست ساله و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و همچنین در هماهنگی با برنامه نهایی 5 ساله پنجم ، نیروهای مسلح را در جهت توسعه و بازدارندگی ارتقاء دهیم.

وحیدی با بیان اینکه در محیط راهبردی با تغییراتی روبرو هستیم، گفت: امروز ماهیت نبردها تغییر یافته است، نیروهای مسلح ما در آینده با محیطی مواجه هستند که جنگ های نسل سوم وجود دارد. دکترین جنگ مدرن به نبرد عمیق و اطلاعات منسجم و سرعت انعطاف و آرایش موشک ها و افزایش میزان غافلگیری دشمن که از مشخصات اصلی نبردهای آینده است ، بستگی دارد.

گزینه پیشنهادی وزارت دفاع ادامه داد: در این شرایط فرماندهان ما نیز باید در آمادگی کامل قرار بگیرند چرا که راهبرد اصلی اسرائیل توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام است.

وی مهمترین برنامه های خود را رشد قابل توجه تولیدات نظامی کشور ، نخبه پروری، توسعه دانش بنیان، استفاده از فن آوری های پیشرفته و ارتقاء و اثر بخشی توان نیروهای مسلح، برشمرد.

وحیدی در ادامه به ارتقاء قابلیت دفاعی اشاره کرد و گفت: سند چشم انداز به درستی دکترین دفاعی و بازدارندگی ما را مشخص کرده است. کشور ما درحال حاضر قابلیت دفاعی بالایی برخوردار است چرا که تحولات جدید نیازمند استمرار تحول در بازدارندگی و ارتقاء امکانات موجود است و وزارت دفاع همواره تلاش کرده است در راستای افزایش توان و فن آوری ها و برنامه های جدید گام بردارد.

گزینه پیشنهادی وزرات دفاع در پایان سخنانش توسعه نرم افزاری، آمایش نوین دفاعی متناسب با شرایط، افزایش منزلت خانواده های نیروهای مسلح، تامین توسعه سلامت برای نیروهای مسلح، تدوین نظام جامع نیروهای مسلح، حفظ و ارتقاء صندوق بازنشستگی و ارائه خدمات معیشتی به دهک های پایین و تعامل با وزارت خارجه در راستای ارتقاء سطح دیپلماسی کشور را از دیگر برنامه های خود در صورت تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد.