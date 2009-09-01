۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

ستاد هفته پژوهش تشکیل شد/ تقدیر از پژوهشگران برگزیده کشور در 25 آذر

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی اعضای ستاد کمیته هفته پژوهش را معرفی کرد.

حسام هزاوه ای دبیر کمیته تبلیغات هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دکتر منصور کبگانیان در احکام جداگانه اعضای ستاد کمیته هفته پژوهش را معرفی کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس احکام صادر شده از سوی معاون پژوهشی وزارت علوم، فیروز بختیاری نژاد به عنوان دبیر جشنواره پژوهشگران برتر، غلامرضا فهرستی به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش، مرتضی زالی به عنوان دبیر کمیته استانی، علیرضا صادق به عنوان دبیر اجرایی هفته پژوهش و حسام هزاوه ای به عنوان دبیر کمیته تبلیغات منصوب شدند.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود و از پژوهشگران برگزیده کشوری در روز 25 آذر ماه همزمان با روز پژوهش تقدیر به عمل می آید.

هفته پژوهش از 21 تا 27 آذرماه سال جاری برگزار می شود.

