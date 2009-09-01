فریاد مرگ بر اسرائیل نمایندگان در حمایت از وحیدی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در میان نطق سردار وحیدی وزیر پیشنهادی دفاع اعلام کرد: ناصر قوامی که پیش از این به عنوان تنها مخالف وزیر دفاع ثبت نام کرده بود طی یادداشتی اعلام کرده است با توجه به موضع گیری های شوم رژیم صهیونیستی، نه تنها در مخالفت باوحیدی سخن نمی گوید بلکه به وی رای اعتماد خواهد داد که این اعلام موضع قوامی با فریادهای احسنت احسنت و شعار مرگ بر اسرائیل نمایندگان همراه شد.

کرمی نماینده کرمان نیز طی تذکری با استناد به ماده 190 آئین نامه داخلی مجلس ضمن تشکر از قوامی در بیان این موضع اظهار داشت: از آنجا زمینه ای فراهم نشد در ارتباط با شخصیت سردار وحیدی و برنامه های خوب ایشان سخن گفته شود و از سویی با توجه به فضا سازی هایی که در ارتباط با این فرمانده شجاع بوجود آمده است و همچنین قرارداشتن در آستانه روز قدس مردم مسلمان جهان در این روز شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند. از نمایندگان می خواهیم در مخالفت جدی با رژیم صهیونیستی به ایشان رای دهند.

این اظهارات با شعار مرگ بر اسرائیل نمایندگان همراه شد .

لاریجانی نیز گفت: شعار مرگ بر اسرائیل را سر دادید انشاء الله با رای خود بتوانید این جواب را بدهید.