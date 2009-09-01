دستمزد شاغلان و بازنشسته ها باید متناسب با تورم تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بجنوردی امروز در بیستمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به رابطه گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم و مسئولیت مدنی، گفت: قانونی که در خصوص مسائل بانکداری در مجلس تصویب می شود و شورای نگهبان نیز آن را مورد تایید قرار می دهد باید توسط دولت اجرا شود.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: تخطی از مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان تایید می شود تخلف و حرام است به نحوی که دولتها حتما باید آنها را به اجرا بگذارند.

وی در خصوص بررسی نرخ تورم به تاثیر آن در افزایش و یا کاهش قدرت خرید پول ملی اشاره کرد و افزود: هر چقدر نرخ تورم سالانه افزایش یابد به همان میزان قدرت خرید پول ملی کم می شود.

موسوی بجنوردی رابطه نرخ تورم، مسئولیت مدنی و قرض را مهم دانست و بیان داشت: دولتها موظفند بر اساس افزایش نرخ تورم سالانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را افزایش دهند.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: اگر توسط بانک مرکزی اعلام شود که نرخ تورم 25 درصد شده است باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم چون عدم اجرای این امر مطابق با عدل و انصاف نیست.

وی تاکید کرد: در صورت افزایش تورم 25 درصدی حقوق 100 هزار تومانی سال گذشته باید به 125 هزار تومان برسد و اقدام در این خصوص برای دولتها تکلیف است.

موسوی بجنوردی نظام بانکداری ایران را از بهترین سیستمها دانست و گفت: بانکداری در کشور ما ربوی نیست و بر همین اساس، باید بانکها مورد تقویت قرار گیرند.