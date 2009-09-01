به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در هفته دولت گفت: 23 طرح ملی، 10 طرح استانی و 2 طرح بخش خصوصی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این هفته افتتاح می‌شود.



وی بهره‌برداری از فاز سوم طرح مرمت کاروانسرای دیر گچین و محمود آباد، فاز اول بازارچه صنایع دستی در بازار کهنه، آبرسانی به مجتمع‌های بین راهی، افتتاح راه‌های دسترسی به مجتمع تفریحی روستای وشنوه و منطقه نمونه خلجستان و احداث سرویس‌های بهداشتی مناسب برای بیش از 11 بقعه امامزادگان قم را از جمله مهمترین طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت برشمرد و گفت: میزان اعتبار اختصاص یافته به این طرح‌ها بالغ بر 33 میلیارد و 65 میلیون ریال است که 23 میلیارد و 980 میلیون ریال آن از اعتبارات ملی و 9 میلیارد و 85 میلیون ریال نیز از اعتبارات استانی تامین شده است.



مهدی متقیان با بیان این که استان قم توانسته است با سرعت بخشی به انجام طرح‌های عمرانی، تمام اعتبارات اختصاص یافته را در محل خود هزینه کند، گفت: اگر امسال نیز اعتبارات مصوب برای طرح‌ها تامین شود تا پایان سال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اجرای طرح‌ها خواهیم داشت.



رئیس سازمان میراث فرهنگی قم راه‌اندازی مناطق نمونه گردشگری در استان را برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش توریسم بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در این راستا طرح جامع مطالعاتی مناطق نمونه گردشگری جمکران و خلجستان که از مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت به استان بود در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به تصویب رسید و موافقتنامه اصولی مناطق مذکور از سوی سازمان به نام سرمایه گذاران صادر شد.



وی افزود: در سفر دوم هیأت دولت همچنین 7 منطقه دیگر شامل دریاچه حوض سلطان، دره قاهان، بخش کهک، ابتدای آزاد راه قم ـ تهران، کاروانسرای دیرگچین، پلنگ دره و روستای کرمجگان به عنوان مناطق نمونه گردشگری استان به تصویب رسید که با پایان یافتن فاز مطالعاتی، کار واگذاری طرح‌های عمرانی آنها به بخش خصوصی به زودی آغاز می‌شود.