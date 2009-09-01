دکلهای حفاری میادین نفتی خلیج فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمصام سخیراوی در تشریح آخرین وضعیت حفاری چاه های نفت و گاز در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، گفت: در حال حاضر 12 دستگاه دکل حفاری شامل 4 دکل حفاری خشکی و 8 دستگاه دکل حفاری دریایی در حوزه فعالیت فلات قاره ایران در خلیج‌ فارس مشغول به کار است که پیش بینی می کنیم تا پایان سال و با افزوده شدن 7 دکل دریایی و 2 دکل خشکی، مجموع تعداد دکل های حفاری فلات قاره ایران به 21 دستگاه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: در سال گذشته موفق شدیم یک دستگاه دکل حفاری خشکی بر روی سکوی دریایی را تعمیر کنیم همچنین قصد داریم با همکاری شرکت ملی حفاری یک دکل خشکی دیگر را در میدان دریایی مشترک سلمان، بر روی سکوی مادر نصب کنیم.

وی افزود: نصب دکل حفاری خشکی در میدان دریایی سلمان نیازمند طراحی سازه ویژه ای است که کار طراحی سازه مورد نیاز آن هم اکنون در یک مجموعه داخلی در حال انجام است.

سخیراوی با اشاره به اهمیت این سازه مبدل در راه اندازی نهایی دکل حفاری میدان سلمان تصریح کرد: این سازه قابلیت حرکت عرضی و طولی را خواهد داشت.

معاون اداره حفاری شرکت نفت فلات قاره ایران تأکید کرد: به تازگی قرارداد به کارگیری 7 دستگاه دکل حفاری دریایی را منعقد کرده‌ایم و نخستین دستگاه از این دکل ها در حال ورود به محدوده آبهای عملیاتی شرکت نفت فلات قاره به خلیج فارس است.

وی یادآور شد: در حوزه آبهای فلات قاره طی نیم قرن اخیر تولید نفت، اکثر میادین و منابع هیدروکربنی شناسایی شده اند و برای توسعه آنها نیازمند حفاری هستیم و از این رو توسعه عملیات حفاری چاه های نفت و گاز ضروری است.

این مقام مسئول همچنین از تکمیل حفاری اولین چاه میدان هنگام خبر داد و اظهار داشت: اولین چاه تولیدی میدان هنگام تا دو هفته آینده به تولید می رسد و آماده تحویل به بهره بردار است.

معاون اداره حفاری شرکت نفت فلات قاره در ادامه در تشریح وضعیت پروژهR7 توضیح داد: پروژه R7 ، طرحی برای متروکه‌ سازی چند حلقه چاه قدیمی است که این چاه ها در زمان جنگ تحمیلی آسیب دیده و ایمن‌سازی شده‌ و به طور موقت به حالت تعلیق درآمده بودند و به علت شرایط خاص زمانی تولید از این مخازن از نقطه دیگری ادامه یافته است.

به گفته وی در پروژه R7 اجرای عملیات متروکه ‌سازی توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و در جریان اجرای آن از امکانات شرکت نفت فلات قاره استفاده می‌ کند. وی افزود: در طرح متروکه‌سازی 12 حلقه چاه دریایی بدون پلات فرم جزو اولویت عملیات اجرایی است.