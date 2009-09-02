پیگیری جدی سرنوشت امام موسی صدر/ آمال و آرزوی صدر به بار نشست

محمدرضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان به مناسبت سی ویکمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در پیگیری وضعیت امام موسی صدر گفت: با توجه به ارتباط معنوی خاندان صدر و تابعیت ایرانی ایشان، بدون تردید ناپدید شدن امام موسی صدر و تعیین سرنوشت وی و همراهان ایشان در زمره اهتمامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته وحل این موضوع مورد توجه وعنایت مسئولان کشورمان است .

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از تمام تلاشهای انجام گرفته در این رابطه از سوی طرفهای مختلف قدردانی می کند ، بر پیگیری وضعیت امام موسی صدر از سوی ایران نیز تاکید کرد .

سفیر ایران در لبنان اعلام کرد : همچنان به نتیجه تلاش ها، اتخاذ گام های مثبت و موثر با هدف رفع ابهامات موجود و یافتن راه حلی مناسب با محوریت ضرورت تعیین سرنوشت این عزیزان امیدوار هستیم ، ضمن اینکه اهتمام جمهوری اسلامی ایران در پیگیری وتعیین سرنوشت امام موسی صدر وهمراهان ایشان، ضرورت برخوردی جدی برپایه واقعیات موجود را سوی کشورمان در این رابطه اجتناب ناپذیر می نماید.

وی درادامه به اقدام دولت لبنان درباره پیگیری وضعیت امام موسی صدراشاره نمود وعنوان کرد: علی رغم حساسیت هایی که در روند پیگیری پرونده امام موسی صدر از سوی دولت و جامعه لبنان بویژه شیعیان این کشور وجود داشت، نهایتا پیگیریهای دولت لبنان منجر به صدور حکم پیگرد و بازداشت رهبر لیبی از سوی دادگاه این کشور شد.

سفیر ایران درلبنان درباره محقق شدن خواسته های امام موسی صدر در لبنان افزود: چه بسا که دستاوردهای مقاومت لبنان در مسیر تحقق پیروزی های شگرف از یکسو وایجاد فضای گفتمانی و وحدت رویه در میان طوائف مختلف لبنانی بویژه مسلمانان و مسیحیان نمادی از آمال و آرزوهای امام موسی صدر به شمار می رود.

شیبانی در پایان به مهر گفت: با توجه به مقبولیت فراوان امام موسی صدر نزد ملت های عربی به خصوص گروه های مقاومت فلسطینی و بویژه جامعه لبنان وشیعیان این کشور که از روحیات وحدتی طلبانه و مبارزه جویانه ایشان درقبال صهیونیسم غاصب منبعث می شد، مناسب خواهد بود شخصیت برجسته امام موسی صدر به عنوان چهره ای ملی و متفکر دینی در لبنان و جایگاه والای ایشان درمیان کشورهای عربی و جهان اسلام به مثابه سمبل وحدت و تعایش مشترک طوایف مختلف ومقاومت در برابر صهیونیسم غاصب به عنوان نیاز اساسی وامروزی جامعه لبنان وجهان بویژه مقاومت اسلامی تبیین گردد.