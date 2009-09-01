ساختار راه آهن هلدینگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مرتضی علی احمدی در رابطه با جزئیات تدوین این برنامه گفت: براساس این سند برنامه توسعه ای که در سه مرحله ترسیم شده، پس از اجرای این مراحل در پنج سال آینده راه آهن به صورت هلدینگ یا شرکت ( مادرتخصصی ) در خواهد آمد.

به گفته وی در سند برنامه توسعه ای پنج ساله راه آهن، ساختار آینده آن تحت عنوان شرکت مادر تخصصی تعریف شده و این سند چشم انداز پنج ساله از ابتدای سال 89 اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر تشکیلات و روشهای راه آهن افزود: در سند برنامه توسعه ای پنج ساله راه آهن، امور زیر بنایی دردست راه آهن بوده امور تصدی گری واگن های مسافری و حمل و نقل به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی تأکید کرد: درعین حال در این سند پنچ ساله راه آهن حق دسترسی از شبکه ریلی را تهیه و تدوین خواهد کرد.

مدیرکل دفتر تشکیلات راه آهن، طراحی سند توسعه IT را از الزامات برنامه پنج ساله پنجم توسعه راه آهن دانست و گفت: این سند توسعه ای در کمیته اصلاح الگوی مصرف دردست مطالعه و بررسی است.

مرتضی علی احمدی یادآور شد: طرح تدوین نقشه جامع سیستم های راه آهن نیز درحال طراحی بوده که احتمال آن می رود پس از این طرح، تدوین سند توسعه ای IT راه آهن نیز طراحی شود.

