آمریکا نگران از دست دادن متحد قدیمی خود در آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندارد در گزارشی دراین باره نوشت: حزب دموکرات ژاپن البته انتخابات را با وعده های انقلاب در سیاست داخلی برنده شد البته برنامه های این حزب در اولین هفته ها بر مبنای سیاستهای خارجی آن و تصمیماتش در این راستا استوار خواهد بود. به این ترتیب که حاکم جدید باید تا 18 سپتامبر آینده حکومت جدید را ساخته و به این ترتیب نخست وزیر جدید ژاپن در بازگشایی مجمع عمومی سازمان ملل و در نشست G20 می تواند شرکت کند.

در ادامه به یکی دیگر از برنامه های سیاست خارجی نخست وزیر مطرح ژاپن "یوکیو هاتویاما" اشاره شده و آن ائتلاف امنیتی آمریکا-ژاپن است .

نویسنده در این باره اظهار داشت: اظهارات سیاستمداران مهم حزب دموکرات ژاپن و برنامه های انتخاباتی آنها این نگرانی را در واشنگتن به وجود آورده است که مهمترین متحد آسیایی آمریکا خود را کنار بکشد.

"ایشیرو اوساوا" یکی از اعضای حزب دموکرات ژاپن سالهاست که خواهان این است که کشورش خود را از یک شریک وابسته به آمریکا به یک شریک با حقوق برابر متحول کند. این در حالی است که یوکیو هاتویاما رئیس این حزب نیز قبل از انتخابات یک سیاست غیر وابسته به آمریکا را وعده داده بود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که یکی از قربانیان تلاشهای استقلال طلبانه ژاپن برای آمریکا عملیات سوخت دهی ناوگانهای ژاپنی در اقیانوس هند می باشد. از سال 2001 ژاپن با یک وقفه کوتاه به کشتیهای ائتلاف ضد ترور آمریکایی مواد سوختی تحویل می دهد. این در حالی است که هاتویاما اعلام کرده است که این عملیات را بیشتر از ژانویه 2010 ادامه نخواهد داد.

نویسنده در ادامه به یکی دیگر از پتانسیلهای اختلاف بین آمریکا و حزب حاکم جدید در ژاپن اشاره کرده و نوشت: یک پتانسیل اختلاف بزرگتر اعلام و پیشنهاد یک تجدید نظر در قرارداد استقرار پایگاههاو گروههای آمریکایی در ژاپن از طرف حزب جدید حاکم در ژاپن است. این در حالی است که حزب لیبرال دموکرات ژاپن و آمریکا طی مذاکرات طولانی درباره استقرار پایگاههای استراتژیک و مهم آمریکایی در اکیناوای ژاپن با هم به توافق رسیده بودند.

لازم به ذکر است که حزب دموکراتیک ژاپن روز یکشنبه با کسب 308 کرسی پارلمان توانست حزب لیبرال دموکرات را که 54 سال بر این کشور حکومت می کرد، شکست دهد.