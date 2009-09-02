تاثیر موبایل بر سلامت چیست / استانداردسازی حدود تشعشع موبایل تا آبان

به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی ها درباره اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت انسان با رشد بیش از حد تلفنهای همراه بیشتر شده است. این نگرانی ها به خاطر این است که تلفن همراه از خود امواج الکترومغناطیسی در مقیاس مایکروویو ساطع می کند و مقداری از این امواج جذب بدن انسان می شوند. امواج رادیویی که توسط گوشیها ساطع می شوند می توانند تا دو وات قدرت داشته باشند و میزان برونداد امواج گوشیها بستگی به استانداردهای مخابراتی هر کشور دارد.

از آنجا که انرژی تشعشعات دستگاههای رادیویی توسط بافتهای بدن قابل جذب بوده از این رو می توان میزان امواجی که بدن انسان از گوشی همراه جذب می کند را با مقیاس جذب خاص یا SAR اندازه گیری کرد. با استفاده از این مقیاس می توان میزان نرخ جذب بافتهای در معرض تشعشع را اندازه گیری کرد.

از این رو به تازگی از سوی کمیته تدوین و تصویب ضوابط فنی و مقررات استفاده از طیف فرکانس، مقررات مربوط به حدود تشعشعی (SAR) به تصویب رسید. این مصوبه به منظور تعیین دقیق حدود انرژی تشعشعی جذب شونده مجاز و روشهای اندازه گیری نرخ جذب ویژه SAR‬ براساس استاندارد ملی ایران به نام "پرتوهای غیر یون ساز"‬ تدوین شد. این مصوبه از 5 آبان ماه لازم الاجرا است.

طبق این مصوبه گوشیهای موبایل از آبان ماه سال جاری باید گواهی حدود تشعشعی SAR از آزمایشگاههای معتبر بین المللی داشته باشند.

خطرات تشعشعات ماکروویو

بر اساس تحقیقات انجام شده مضرات تلفن همراه از زمانی مطرح شد که فردی در فلوریدای آمریکا در سال 1993 گرفتار تومور مغزی شده و از همسرش که دارای تلفن همراه بود شکایت کرد. با افزایش استفاده از تلفن همراه در میان مردم از نوامبر سال 2002 گروهی از شرکتها شروع به تحقیق و بررسی روی اثرات امواج رادیویی تا 10 برابر قوی تر از امواج رادیویی تلفن همراه روی سلولها و ژنها کردند.

براساس گزارشهای رسیده از این گروه، امواج رادیویی تلفن همراه هیچ اثر منفی روی سلولها، ژنها و DNA انسان ندارد. همچنین سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز با این گفته که امواج رادیویی تلفن همراه اثر مخربی بر سلامت انسان ندارد موافقت کرده است. اما از آنجا که هنوز ادعاهایی بر خطر این امواج وجود دارد این سازمان تحقیقات بیشتری را برای اطمینان به محققان پیشنهاد می کند.

افرادی که به میزان بیشتری از تلفن همراه استفاده می کنند دچار سردرد یا دردهایی در ناحیه آرواره، گردن، بازو و شانه ها می شوند. بسیاری از محققان معتقدند امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه باعث سردرد، بالا رفتن فشار خون و به وجود آمدن این گونه اثرات در بدن انسان نمی شود اما بعضی افراد معتقدند در اثر استفاده از تلفن همراه دچار این علائم می شوند.

تشعشات امواج ماکروویو گوشیهای همراه

رمضانعلی صادق زاده معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص اینکه آیا تشعشعات گوشیهای موبایل بر بافتهای بدن اثر دارد یا خیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قدرت تشعشات گوشیهای موبایل دو وات است از این رو توصیه می شود که کاربران از هندز فری استفاده کنند و یا گوشیهای خود را در هنگام مکالمه با فاصله ای از گوش قرار دهند.

وی به اثرات مخرب تشعشات امواج گوشیهای موبایل اشاره کرد و افزود: تشعشات گوشیهای موبایل به دلیل اینکه فرکانس ماکروویو است، زمانی که در مجاورت بدن قرار می گیرد ایجاد حرارت اضافی در سلولها می کند.

صادق زاده با تاکید بر اینکه تشعشعات گوشیهای موبایل بیشتر بخشهای مغز، قلب و چشم را متاثر می کند، اظهار داشت: بر این اساس در هنگام مکالمات طولانی مدت با موبایل مشاهده شده است که در فرد سرگیجه، سردرد، احساس خستگی و کم خوابی ایجاد می شود.

تشعشات ناشی از آنتن های موبایل

وی با بیان اینکه تشعشعات آنتن‌های موبایل (BTS) از گوشیهای موبایل قوی تر هستند به مهر گفت: به دلیل اثرات مخربی که این آنتن‌ها بر بدن موجودات زنده دارد از این رو باید بر روی بامها نصب شوند تا از تاثیرات آنها کاسته شود.

صادق زاده با تاکید بر اینکه در نگهداری و تعمیر BTS ها باید دقت لازم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها باید بر اساس استانداردهای موجود به گونه ای نصب و راه اندازی شوند که حدود تشعشعات آنها منطبق بر استانداردها باشد.

معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: در برخی موارد برای اینکه آنتن ها مناطق بیشتری را تحت پوشش خود درآورند، محدوده تشعشعات آن بیشتر می شود که این امر علاوه بر اینکه در کیفیت آنتن دهی مناطق مجاور اختلال ایجاد می کند باعث ایجاد اثرات منفی را بر بدن می شود.