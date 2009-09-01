سهم خراسان رضوی از صادرات کشور باید به 12 درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده بعداز ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون توسعه صادرات خراسان رضوی افزود: در حال حاضر از خراسان رضوی به 33 نقطه دنیا پرواز مستقیم انجام می شود که می توان با ساماندهی پایانه ای در محل فرودگاه مشهد و تحقق صادرات زیر یک سقف به جهش قابل توجهی در حوزه صادرات دست یافت.

استاندار خراسان رضوی به طرح توسعه فرودگاه مشهد و اجرای چندین پروژه ریلی به عنوان بخشی از زیرساختهای صادرات اشاره کرد و افزود: طی چهار سال گذشته با توجه دولت به مناطق ویژه اقتصادی، علاوه بر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید، مناطق قدیمی نیز تقویت شد که در توسعه صادرات بسیار موثر بوده است.

محمدی زاده با تشکر از تشکیل شورای ملی زعفران به عنوان تشکل حرفه ای این حوزه گفت: زعفران از جمله مزیتهای با ارزش خراسان رضوی است که موجب حیثیت برای کل کشور شده و در مدت فعالیت دولت نهم اقدامات موثری برای استفاده از این مزیت صورت گرفته است.

وی خواستار ارائه طرحی توسط جهاد کشاورزی شد که بر اساس این طرح حداکثر اراضی مستعد به کشت زعفران اختصاص داده شود.

محمدی زاده افزود: علاوه بر بالا رفتن حجم کشت، باید اقدامات شایسته ای در خصوص افزایش راندمان و بهره وری انجام شود.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم انجام عملیات برداشت و فرآوری زعفران در استان تاکید کرد و افزود: سازمان صنایع و معادن، جهاد کشاوزی و شرکت شهرکهای صنعتی باید با بررسی جامع، نهضت فرآوری این صنعت را در استان ساماندهی کنند.

محمدی زاده ضمن اشاره بر اهمیت صادرات زعفران به صورت فرآوری شده و با وزن کم افزود: در فاصله دو ماهه تا برداشت زعفران، خط اعتباری مشخصی برای تسهیل صادرات و حمایت از آن ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال جاری 150 تا 200 تن زعفران در خراسان رضوی برداشت شود، گفت: جهاد کشاورزی باید با تعیین قیمت کارشناسی شده علاوه بر کنترل رشد غیر واقعی قیمت زعفران، سود قابل قبول کشاورز را نیز تضمین کند.

در این جلسه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای کمیسیون توسعه صادرات خراسان رضوی از تشکیل شورای ملی زعفران به عنوان یک تشکل راهبردی و نظارتی خبر داد و گفت: این تشکل شامل تمامی تشکلهای مربوط به زعفران در سطح کشور است که با هدف هماهنگی بیشتر دست اندرکاران تولید، توزیع، فروش و صادرات زعفران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: شورای ملی زعفران با مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای افزایش حجم صادرات و کیفیت زعفران تشکیل شد و تصمیم گیری های نهایی در رابطه با زعفران در کشور نیز با تایید این شورا اجرایی خواهد شد.