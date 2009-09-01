30 اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز شد

علی قضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از اواخر سال 86 تاکنون در مجموع 230 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اهواز افزوده شده و این اضافه شدن این تعداد اتوبوس در عمر اتوبوس رانی ظرف یک سال گذشته بی نظیر بوده است.

وی به 50 دستگاه دیگر اتوبوس خریداری شده اشاره کرد و ادامه داد: در سال 88 تعداد 80 دستگاه اتوبوس خریداری شده که 30 دستگاه آن در هفته دولت به ناوگان اضافه شده و 50 دستگاه دیگر تا اواخر سال 88 به ناوگان اضافه خواهد شد.

قضایی یادآور شد: برای خرید این تعداد اتوبوس 47 میلیارد ریال از سوی شهرداری اهواز و 220 میلیارد ریال هم از سوی دولت به عنوان تسهیلات اختصاص یافته است.