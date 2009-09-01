57 طرح آموزشی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمد صادق قائمی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پژوهشرای دانش آموزان خمین افزود: از این تعداد طرح 34 پروژه در هفته دولت، 9 طرح در دهه فجر و بقیه نیز در مهرماه سال جاری تحویل سازمان آموزش و پرورش می شود.

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت و مهر ماه در مجموع 133 کلاس درس با 30 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار می گیرد اظهار داشت: برای این طرح ها 140میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

قائمی با اشاره به اینکه برای احداث مدرسه راهنمایی احمد نصیری خمین چهار میلیارد و560 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: 500 میلیون ریال نیز توسط خیری به همین نام برای احداث این مدرسه هزینه شده و مابقی هزینه تکمیل آن از محل اعتبارات نوسازی استان پرداخت شده است.

پژوهش سرای دانش آموزان شهرستان خمین نیز در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع احداث خواهد شد و اعتبار اولیه این واحد آموزشی یک میلیارد ریال است.