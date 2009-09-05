جمعیت شهر کرمان روبه پیری/ افزایش چهار برابری سالمندان شهر

عباص صادق زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: جمعیت استان کرمان به سرعت به طرف سالمندی پیش می رود و در آینده نزدیک شاهد افزایش متوسط سن در استان کرمان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: رشد جمعیت در استان کرمان طبق آمار 1.8 درصد است و این درحالی است که رشد سالمندی درجمعیت استان کرمان 8 درصد است.

وی افزود: به این ترتیبت در آینده میزان جمعیت سالمند استان کرمان 4 برابر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل بهزیستی کرمان نسبت به افزایش تعداد سالمندان در استان هشدار داد و افزود: با توجه به کم توانی سالمندان از امروز باید برنامه ریزی لازم برای رفاه حال این افراد انجام شود که در کنار آن تقویت فرهنگ نگهداری این افراد در کانون خانواده باید مدنظر قرار گیرد.

صادق زاده خاطر نشان کرد: در همین راستا آموزشهای لازم به جامعه باید منتقل شود و یکی از مهمترین ابعاد این مسئله آموزش سالم پیر شدن به جامعه است.

وی یکی از اهداف بهزیستی را توانمند کردن سالمندان دانست و گفت: در سازمان بهزیستی گروههای همیار سالمند شکل گرفته است و تیمهای سیار نیز خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه می دهد.

وی عنوان کرد: در طرح های آموزشی بهزیستی آگاه سازی عمومی جامعه و خانواده ها برای مراقبت از سالمندان، مسائل اجتماعی سالمندان و توانبخشی و مسائل پزشکی مورد نیاز این قشر ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی کرمان عنوان کرد: درحال حاضر 5 تیم همیار سالمند در کرمان درحال فعالیت است.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ نگهداری از سالمندان در خانواده تقویت شود تا در آینده دچار مشکل نشویم افزود: سه مرکز سالمندان نیز در استان کرمان وجود دارد و طی هفت سال گذشته تعداد این مراکز را افزایش نداده ایم.