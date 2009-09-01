به گزارش خبرنگار مهر در قم ، محمد ناظمی اردکانی قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری قم گفت: رسانه‌ها نقش بسزایی در فرهنگ سازی اشتغال بر عهده داشته و باید خود را در این امر سهیم نمایند .



وی ادامه داد: خوشبختانه بانک ها و دستگاه‌های اجرایی استان از ظرفیت مناسبی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برخوردار هستند و هر ماه باید نسبت به ماه گذشته در رفع معضل بیکاری پیشرفت داشته باشند .



وی بر برنامه‌ریزی مدون جهت رفع بیکاری در جامعه تأکید کرد و افزود : ادارات و ارگان‌های دولتی باید در مبارزه با مشکل بیکاری با یکدیگر هماهنگ شده و همه در چارچوب یک برنامه جامع حرکت نمایند.



ناظمی اردکانی ابراز داشت : باید نرخ بیکاری در استان مشخص شده و هر کدام از دستگاه‌های ذی‌ربط سهم خود را در برخورد با این معضل مشخص نمایند .



ناظمی اردکانی مهمترین کارگروه‌های استان را در بخش‌های اشتغال و مسکن ذکر کرد و اظهار داشت : رفع معضل اشتغال و مسکن دو سیاستی است که دولت توجه ویژه‌ای به آنها دارد .



وی در پایان گفت : فرصت های شغلی تنها با پول ، اعتبارات و تسهیلات فراهم نشده و در این راه ابتکارات و کار آفرینی‌های دستگاه‌های دولتی نیز مهم ارزیابی می‌شود.



طرح تمام شماری بنگاه‌های زودبازده در قم 85 درصد پیشرفت داشته است



در ادامه این جلسه رئیس سازمان کار و امور اجتماعی قم نیز طی سخنانی به ارائه گزارشی از روند اجرای طرح تمام شماری بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین در سطح استان پرداخت.



مهندس مجید آوری‌فرد با اشاره به اینکه این طرح در استان قم حدود 85 درصد پیشرفت داشته است ، خواستار همکاری تنگاتنگ و هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت تکمیل 450 طرح اقتصادی باقیمانده در سطح استان قم گردید .



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همچنین با اعلام اینکه پرداخت تسهیلات به طرحهای زیر 100 میلیون تومان با نظارت کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و معرفی مرکز رشد دانشگاه قم و همکاری صندوق مهر امام رضا (ع) جهت طرح‌های با فناوری و ریسک بالا آغاز خواهند شد، آنرا گامی مهم در جهت حل معضل بیکاری در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی استان عنوان نمود .

