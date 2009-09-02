این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طرحی را به محمد چرمشیر ارائه داده بودم که او بر اساس آن نمایشنامه "دیگر کدام ما زندگی کردن را دوست دارد" را نوشت. این نمایشنامه داستان زن و مردی است که بعد از 25 سال زندگی مشترک،‌ زندگی خود را مرور می‌کنند.

کاظمی افزود: این نمایش دارای دو بازیگر اصلی و دو بازیگر نوازنده خواننده است، یک زوج در صحنه بخش‌هایی از نمایش را به صورت ترانه اجرا می‌کنند و زوج دیگر دیالوگ‌ها را گفته و بازیگران اصلی نمایش هستند. هنوز گروه بازیگری نمایش قطعی نشده ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.

وی با اشاره به چهار سال دوری از صحنه تئاتر در مقام کارگردان گفت: فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای از آقای پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی تقاضا کردم که زمان و سالنی را برای اجرای همین نمایش در اختیارم بگذارند. پاسخ از طریق منشی ایشان مبنی بر مراجعه به مدیر مجموعه تئاتر شهر داده شد. در نهایت پاسخ منفی بود و متن را به چشم‌انداز جشنواره فجر ارائه دادم.

کاظمی نمایش "پدر و پسر" که روایت زندگی دو موش در جوی آب خیابان ولی‌عصر است را اسفند 88 و فروردین و اردیبهشت 89 در رپرتوآر تئاتر کودک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اجرا می‌کند.