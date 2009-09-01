به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر مقرر شد تا مبلغ 150 میلیارد ریال با عنوان هزینه های پیش بینی نشده در اختیار شهردار تهران قرار گیرد.

بر این اساس شهرداری تهران علاوه بر مبلغ 15 میلیارد تومان بودجه نقدی می تواند از منابع غیر نقدی نیز برای این پروژه استفاده کند. البته باید تمام برنامه های در نظر گرفته شده برای پروژه شهر آفتاب به تصویب کمیسیون توسعه عمران و نیز منابع مالی به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه برسد.

در تبصره این مصوبه آمده است که با عنایت به تاخیر حاصله در انجام مطالعات اجرای پروژه احداث نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب و به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث کلیه فضاها و اماکن فرهنگی، گردشگری، تجاری مرتبط با پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، شهرداری تهران اجازه دارد در صورت تاثیر برنامه های مربوط به راه اندازی فاز اول نمایشگاه مورد نظر توسط کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر متشکل از رئیس و روسای کمیسیونهای سه گانه شورای اسلامی شهر تهران با استفاده از منابع غیر نقدی در سال جاری اقدام کند.

یک فوریت برای لایحه متمم بودجه عمرانی سال 88 شهرداری تهران به منظور تامین اعتبارات جهت انجام مطالعات، طراحی و شروع عملیات نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در یکصد و نود و نهمین جلسه به تصویب رسیده بود.