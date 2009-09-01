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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

محمدرضا جعفری جلوه:

140 شهر مرکز شهرستانهای کشور سالن سینما ندارند

140 شهر مرکز شهرستانهای کشور سالن سینما ندارند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهرهای کشور با فقر سالن سینما روبرو هستند به گونه ای که هم اکنون 140 شهر مرکز شهرستانهای کشور سالن سینما ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا جعفری جلوه بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح سینما شهید آوینی بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر حدود 330 سالن سینما در کشور وجود دارد اما با کمبود حداقل 700 سالن سینما در کشور مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: در همین راستا جهت جبران این کمبود طرحی چهار ساله تدوین و تقدیم هیئت دولت شده است که مراحل ابتدای تصویب را گذرانده و امید است به زودی به صورت نهایی تصویب شود.

جعفری جلوه با بیان اینکه توسعه سالنهای سینما نیازمند حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی است، گفت: این امر تنها با همکاری و حمایت دولت و مدیریت سینمایی کشور از طریق کمکهای مستقیم و ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی محقق می شود.

معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضعف اقتصادی سینما و زیرساختهای سینمایی مهمترین مشکل موجود در این عرصه عنوان کرد و اظهار داشت: به رغم اقدامات انجام شده در این بخش، نیازمند تحولی فراتر از وضعیت موجود هستیم.

جعفری جلوه با اشاره به اینکه در کنار ایجاد سالنهای جدید به دنبال بازسازی و نوسازی سالنهای سینماهای موجود هستیم، افزود: طرح بازسازی و نوسازی سالنهای سینما اقدام بسیار ارزشمندی است که با اجرای آن حدود نیمی از سالنهای موجود به طور مطلوب، مدرن و مناسب مجهز و بازسازی شده اند.

کد مطلب 940062

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