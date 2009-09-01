رزین محافظ برج آزادی وارد کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، "علیرضا جعفری" سه شنبه در مراسم آغاز شستشوی برج آزادی در جمع خبرنگاران گفت: پس از جرم‌گیری نمای برج برای جلوگیری از آلوده شدن مجدد سطوح از رزین محافظ، تولید بزرگترین و قوی‌ترین شرکت رزین سازان اروپا استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول با بیان این که این رزین منحصر به فرد دارای ویژگیهایی است که در تمام دنیا برای حفاظت از میراث فرهنگی و ساختمانهای ارزشمند در مقابل عوامل جوی از آن استفاده شود، افزود: برای مجسمه حضرت مسیح در شهر ریودوژانیرو برزیل، اهرام مایاها در آمریکای جنوبی و بسیاری از آثار تاریخی در کشور آلمان و ایتالیا از آن استفاده شده است.

شستشوی برج آزادی از صبح امروز (سه شنبه) با حضور مسئولان شهرداری تهران آغاز شد.



جعفری با بیان این که عملیات بازسازی برج آزادی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی جهان در سه بخش اجرا می‌شود، گفت: بندکشی بین سنگ‌ها، جرم‌گیری و نگهداری از آلودگی مجدد از مراحل اجرای این کار است.

در عملیات جرم‌گیری از جدیدترین ماشین آلات مورد استفاده در کشورهای اروپائی و به ویژه آلمان استفاده می شود شهردار منطقه 9 تهران

شهردار منطقه 9 شهرداری تهران با اشاره به بندکشی بین سنگها افزود: با توجه به قدمت برج و اینکه در زمان ساخت، بندکشی میان سنگ‌ها توسط مصالح سنتی انجام شده است.

به گقته وی، همچنین در زمان بند میان سنگها خالی شده و در بازسازی 20 سال قبل نیز از مواد مناسبی استفاده نشده است به همین دلیل در اولین مرحله از عملیات مرمت، بندهای قبلی تخلیه و با استفاده از ملات پلیمری که ترکیبی است از سیلیس دانه بندی شده، سیمان و چند نوع پلیمر دیگر مجدداً بندکشی انجام می شود.

شهردار منطقه 9 تهران خاطرنشان کرد: ملاتی که برای بندکشی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چسبندگی بالا، مقاومت عالی در مقابل نفوذ آب و انعطاف‌پذیری مناسب است.

جعفری درباره جرم‌گیری برج آزادی گفت: در این بخش آسیب ندیدن سنگهای برج مهمترین موضوع است و به همین دلیل در عملیات جرم‌گیری از جدیدترین ماشین آلات مورد استفاده در کشورهای اروپائی و به ویژه آلمان استفاده می شود.

برج آزادی 63 متر طول دارد و ارتفاعش از سطح زمین 45 متر است و گفته می‌شود در ساخت آن چهل و شش هزار قطعه سنگ بریده و پرداخت شده به کار رفته ‌است.

این مقام مسئول افزود: اساس کار این دستگاهها بر استفاده از فشار باد بسیار پائین (bar 7-2) و ساینده نرم و دانه‌بندی شده استوار است که ضمن دارا بودن دقت بسیار بالا هیچ گونه آسیبی به سطح برج نمی رسد.

شهردار منطقه 9 گفت: دقت این ماشین آلات در حد یک سانتیمتر و میزان تخریب و آسیب‌رسانی آن در حد صفر است و همین عوامل بود که موجب شد تا سازمان میراث فرهنگی کشور این روش را تائید کند.

جعفری درباره برخی از ویژگیهای این رزین گفت: عدم تاثیر ظاهری بر روی سطح از جمله ویژگیهای آن است و پس از اجرای رزین، سنگ‌ها هیچ گونه تغییر نامطلوب ظاهری نخواهند داشت.

وی افزود: آبگریز و غبارگریز کردن سطح که باعث عدم جذب آب و در نتیجه جلوگیری از آلوده شدن مجدد برج می شود و همچنین دوام بالای این رزین در مقابل اشعه مخرب UV آفتاب و ماندگاری اثر آن تا مدتها از ویژگیهای این رزین است.