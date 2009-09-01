سن گرایش به موادمخدر کاهش یافته است

ماشاالله مختارآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: سن گرایش به اعتیاد در جامعه کاهش یافته است و دلیل اصلی آن افزایش آسیبهای اجتماعی به خصوص اعتیاد و مواد مخدر است.

وی عنوان کرد: افراد در رده سنی 12 تا 18 سال در سن بحرانی قرار دارند و در معرض آسیبهای اجتماعی به خصوص اعتیاد قرار می گیرند.

مختارآبادی افزود: اعتیاد بیشتر در فرزندانی مشاهده می شود که دارای والدین معتاد هستند در صورتی که کودکان در این سن احتیاج بیشتری به مراقبت از سوی والدین و دوری از مواد مخدر دارند.

کارشناس مشاوره آموزش و پرورش کرمان اضافه کرد: اعتیاد وابستگی جسمی و روانی و اجتماعی ایجاد می کند و وابستگی اجتماعی و روانی به اعتیاد در خانواده هایی که والدین معتاد دارند، بیشتر است.

وی عنوان کرد: این درحالیست که در سنین نوجوانی القای دوستان و اجتماع نیز نسبت به گرایش به مواد مخدر در این سن بسیار تاثیرگذار است.

مختارآبادی اضافه کرد: اگر در این سن رابطه خانواده با نوجوان تقویت شود و فضا برای نوجوان در خصوص فعالیتهای فرهنگی و ورزشی باز گذاشته شود در راستای پیشگیری از اعتیاد موثرتر خواهد بود.

وی در خصوص اعتیاد در بین دانش آموزان عنوان کرد: آمار دانش آموزان شناخته شده معتاد خیلی کم است چون اعتیاد مسئله ای است که فرد آن را تکذیب می کند و اگر دانش آموزی نیز معتاد تشخیص داده شود خود فرد نسبت به اعتیاد اقرار نمی کند و این مسئله روند ترک اعتیاد و درمان را طولانی می کند.

وی افزود: بسیاری از دانش آموزان معتاد نیز ترک تحصیل می کنند اما تشخیص اعتیاد دانش آموزان در مدارس توسط مربیان و مشاوران بسیار مشکل است.

مختار آبادی گفت: غیبتهای طولانی یکی از مهمترین نشانه های اعتیاد دانش آموز است که در صورت تشخیص با همکاری بهزیستی نسبت به ترک و درمان فرد اقدام می شود.

وی افزود: اگر بین مثلث بیمار، خانواده و مرکز درمانی هماهنگی وجود داشته باشد روند درمان فرد معتاد بهتر سپری می شود.

وی اضافه کرد: 85 درصد از افراد معتاد در سن زیر 18 سال اقدام به مصرف سیگار می کنند که در این دوران نیز سیگار و حشیش بیشترین آسیب را متوجه این افراد می کند.

مختارآبادی عنوان کرد: دانش آموزان پسر به دلیل آزادی عمل در معرض اعتیاد قرار دارند.