به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی روز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) که در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم برگزار شد، گفت: حوادث پس از انتخابات و فتنههای به وجود آمده انسان را به تعجب وا میدارد که چگونه انسانها و خواص دچار لغزش و واگرایی شدهاند که به نظر میرسد در اعتقادات و تبعیت از ولایت دچار انحراف شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین سعیدی با اشاره به نقش سپاه در حفظ امنیت داخلی اظهار داشت: سپاه به عنوان بازوی ولایت فقیه نقش سرنوشت سازی در تثبیت نظام و انقلاب اسلامی داشته و دارد و در حوادث اخیر با حضور نیروهای فعال، آگاه و با بصیرت به عنوان پشتیبانی از ولایت فقیه نقش تعیین کنندهای ایفا کرد.
وی افزود: وظایف ما در عصر حاضر و در غیبت حضرت ولی عصر(عج) اطاعت و تبعیت از ولایت فقیه است که در این صورت افراد از انحرافات و لغزشها مصون میمانند.
سپاه همواره با روحانیت تعامل داشته است
فرمانده سپاه علی ابن علی طالب(ع) نیز در این مراسم با توجه به اهمیت حضور و فعالیت روحانیت در سپاه پاسدران گفت: سپاه از ابتدای تأسیس تا کنون همواره با روحانیت معظم در ساختار نمایندگی ولی فقیه برای اجرای ماموریتهای محوله به نحو احسن تعامل و همکاری داشته است.
سردار علی اکبر نوری افزود: تقویت روحیه معنوی و اعتقادی پاسداران یکی از وظایف حوزه نمایندگی است که این حوزه تاکنون توانسته به نحو احسن این مأموریت را به انجام برساند.
سردار علی اکبر نوری افزود: تقویت روحیه معنوی و اعتقادی پاسداران یکی از وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه است که تاکنون توانسته به نحو شایسته در این عرصه فعالیت نماید.
شایان ذکر است در پایان این مراسم حجتالاسلام سید حسن اکبری به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) معرفی شد و از زحمات و خدمات حجتالاسلام سید رضا موسوی قدردانی به عمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: سپاه به عنوان بازوی ولایت فقیه نقش سرنوشت سازی در تثبیت نظام و انقلاب اسلامی داشته و دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی روز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) که در حسینیه ثارالله ستاد سپاه استان قم برگزار شد، گفت: حوادث پس از انتخابات و فتنههای به وجود آمده انسان را به تعجب وا میدارد که چگونه انسانها و خواص دچار لغزش و واگرایی شدهاند که به نظر میرسد در اعتقادات و تبعیت از ولایت دچار انحراف شدهاند.
نظر شما