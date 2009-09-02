کاربردهای جدید فناوری ارتباطات/ تحصیل، یافتن گمشده ها و دستگیری سارقان

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی های ارتباطاتی به تازگی کاربردهای جالب توجه و گاه حیاتی برای خود یافته اند. به تازگی در میان اخبار می توان دید که سایت اجتماعی فیس بوک که معمولا برای گسترش حلقه دوستان، تقسیم اطلاعات، عکس و ویدئو و فعالیتهای دیگر اجتماعی آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد و تلفن همراه آی-فون که به دلیل داشتن عملکردهای نامحدود و متفاوت جنبه سرگرمی و ارتباطاتی به خود گرفته است، کاربردهای جدیدتری در میان کاربران خود پیدا کرده اند.

یکی از این کاربردها که چندان جدید نیز به شمار نمی رود استفاده دانش آموزان و دانشجویان از آی-فون برای مطالعه دروس است. در حال حاضر بسیاری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف جهان در شرف آغاز سال جدیدی هستند و برخی از این دانشجویان آی- فون را به عنوان ابزاری ضروری برای دانلود کتابهای دیجیتال ارائه شده توسط دانشگاه و مطالعه آنها در طول ترم تحصیلی به همراه دارند.

برای مثال دانشجویان سال سوم دانشگاه هامیلتون مک مستر باید از کتابهای دیجیتال برای گذراندن ترم خود استفاده کنند. این کتابها با هزینه 400 دلار از فروشگاه آنلاینی تهیه شده و پس از آن دانشجو به تمامی چارتها، جدولها، و نمودارهای کتاب با قیمتی کمتر دسترسی خواهد داشت.

برخی معتقدند استفاده از کتابهای دیجیتال می تواند آثار سوء صنعت چاپ بر روی محیط زیست را کاهش دهد. به منظور تسهیل در دانلود و استفاده از این کتابها شرکت اپل نیز برنامه ای جدید را برای آی-فونها و آی-پادها ارائه کرده است تا دانشجویان بتوانند با اشاره کوچک انگشت به مطالب مورد نظر خود دست پیدا کنند.

شبکه اجتماعی فیس بوک نیز به تازگی با شیوه های جدید کاربرد مواجه شده است، با چشم پوشی از عمل ناشایست هکرها که برای حمله قربانیان خود را از میان کاربران فیس بوک انتخاب می کنند اکنون برخی از خانواده ها در این شبکه کودکان گم شده خود را جستجو می کنند.

سایتهای آنلاین اجتماعی اکنون به صورتی وسیعی برای تحقیقات پلیسی به منظور یافتن افراد گم شده مورد استفاده قرار می گیرند و در شبکه اجتماعی فیس بوک اکنون تعداد غیر قابل تصوری از قصه های غم انگیز خانواده ها درباره فرزندان گم شده شان انباشته شده است.

به گزارش مهر، طی هفته جاری سازمان جستجوی کودکان در مانیتوبای کانادا از فیس بوک برای یافتن دو کودک که به مدت یک سال از گم شدن آنها می گذرد استفاده کرد تا با کمک تعداد بیشمار کاربران این شبکه نشانه ای از این دو کودک یافته شود.

یکی از دانشجویان دانشگاه کانگی ملون نیز از افرادی است که با به کارگرفتن آی-فون، شبکه Skype و سایت گوگل به شیوه ای جدید باعث شد کاربردی جدید برای این ابزار رقم زده شود. وی با کمک این تجهیزات باعث شد گروهی از سارقان مسلح توسط پلیس دستگیر شوند. کن دوراک خود مورد هجوم این سارقان قرار گرفته بود پس از رهایی از دست سارقان به منزل خود بازگشته و با دانلود Skype موفق به برقراری تماس با یکی از دوستان خود شد.

سپس با استفاده از همین برنامه و برنامه MobileMe شرکت آی فون که موقعیت دقیق دستگاه تلفن همراه را با کمک سیستم جی پی اس تعیین می کند موقعیت سارقان را یافته و حتی با کمک سیستم بانکی آنلاین PNC توانستند میزان پولی که از حسابش توسط سارقان خرج شده بود را تحت نظر بگیرد. زمانی که سارقان در منطقه ای ساکن شدند، دانشجو با تماس با پلیس و آگاه کردن آنها از ماجرا آنها را به سمت محل استقرار سارقان هدایت کرده و به این شکل تمامی آنها دستگیر شدند.