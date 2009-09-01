آمادگی برای راه اندازی کرسی های آزاداندیشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد با اشاره به اهمیت حلقه های علمی گفت: تدوین آیین نامه تشکیل حلقه علمی برای هر رشته با توجه به ضرورت ها، شرایط علمی، ظرفیت های ملی و فراملی و همچنین ترکیب اعضا باید صورت بگیرد و این آیین نامه ها باید متحدالشکل باشد تا در روند اجرای برنامه ها خللی وارد نشود.

عضو هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره اضافه کرد: تنظیم خط مشی علمی کرسی های نظریه پردازی به گونه ای است که از ابتدا با در نظر گرفتن مبانی اسلامی و ملی و نیز در نظر گرفتن اهداف سند چشم انداز پیش خواهد رفت اما در عین حال فضا برای نقد و بررسی نظریات مختلف در یک محیط علمی وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها در خصوص تسریع در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی گفت: خانه ملی گفتگوی آزاد که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی اصلی راه اندازی و سازماندهی کرسی های آزاد اندیشی است، آمادگی علمی و اداری و نرم افزاری برای فعالیت دارد.

وی با اشاره به موانع راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی خاطرنشان کرد: دو مانع بزرگ در این مسیر وجود دارد که باید مرتفع شود اول آنکه پس از تمرکز فعالیت های هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هنوز مشکلات مالی اعم از تخصیص بودجه و تامین ساختمان محل فعالیت از سوی مسئولین حل نشده و اضافه شدن بحث کرسی های آزاداندیشی و راه اندازی خانه ملی گفتگوی آزاد که خود یک ساختار مستقل دارد که نیاز به بودجه و محل مشخصی دارد. مانع دوم موانع اجرایی و حقوقی است که باید برطرف شود و فضای فکری برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ایجاد شود.

رییس کرسی فلسفه دین وکلام با اشاره به لزوم تعامل بیشتر کرسی ها با جامعه علمی گفت: ارسال گزارش ها و مشروح کرسیهای برگزارشده به ارگانهای علمی و مجامع مرتبط با موضوع از برنامه های مفیدی است که باید جدی گرفته شود.

عضو هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی بر لزوم همکاری مشترک حلقه های علمی در برگزاری کرسی های بین رشته ای تاکید کرد و گفت: تا زمان تدوین آیین نامه بنا به تشخیص معاونت علمی دبیرخانه طرح نامه های بین رشته ای ارجاع شده به یکی از حلقه ها ارجاع می شود اما فرآیند اداره، برگزاری و داوری آن بر عهده حلقه های علمی مرتبط با موضوع به صورت مشترک خواهد بود.

به گزارش مهر، شصت و ششمین جلسه هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد ومناظره برگزار شد و دکتر محمدعلی نویدی سرپرست دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت کار دبیرخانه هیئت گفت: تاکنون 15 حلقه علمی تشکیل شده که نسبت به برنامه مصوب هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی جلوتر هستیم. بیش از 300 استاد صاحبنام از رشته های مختلف در حلقه های علمی عضویت دارند و مشغول به فعالیت هستند.