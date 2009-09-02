معاون پژوهشی وزارت علوم به مهر خبر داد: جزئیات طرح حمایت مالی از دانشجویان دکتری / کاهش طول تحصیل دکتری

منصور کبگانیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح حمایت از دانشجویان دکتری افزود: طرح حمایت از دانشجویان دکتری دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم با اهداف خاصی طراحی و ابلاغ شده است که ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و ایجاد نوآوری و افزایش تولید علم، امکان حضور تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برخی از اهداف اجرای این طرح به شمار می آیند.

کاهش طول مدت تحصیل در دوره دکتری

وی جلوگیری از طولانی شدن غیر متعارف تحصیل دانشجویان دکتری را یکی دیگر از اهداف اجرای طرح حمایت مالی از دانشجویان دکتری نام برد و گفت: در ایران معمولا طول مدت تحصیل در دوره دکتری 6 تا 7 سال به طول می انجامد که با اجرای این طرح به چهار سال تقلیل می یابد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تقویت تمایل دانشجویان به ادامه تحصیل در داخل کشور که هم اکنون با وجود مشکلات موجود ترجیح می دهند در خارج از کشور تحصیل کنند از دیگر اهداف این طرح است.

ابلاغ طرح حمایت از دانشجویان دکتری برای اجرا از امروز

وی تقویت مهارتهای حرفه ای و تدریس به عنوان عضو هیئت علمی را نیز از دیگر اهداف طراح طرح حمایت از دانشجویان دکتری ذکر کرد و گفت: این طرح از امروز ابلاغ می شود و بر روی سایت وزارت علوم نیز گذاشته خواهد شد.

کمک 20 میلیارد تومانی معاونت علمی ریاست جمهوری به طرح حمایت از دانشجویان دکتری در سال جاری

کبگانیان درباره زمان اجرایی شدن این طرح به مهر گفت: این طرح از مهر ماه 88 قابل اجرا است و علت تأخیر آن در اجرا این بود که وزارت علوم سهم خود از اعتبارات این طرح را کنار گذاشته بود اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشکلات مالی یا قانونی در این زمینه داشت. اما اکنون با توجه به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20 میلیارد تومان به این طرح اختصاص می دهد طرح قابل اجرا است.

وی تاکید کرد: اعتبارات باید به موقع در اختیار باشند تا در پایان هر ماه دانشجویان مبلغ حمایتی را دریافت کنند در غیر این صورت دانشجویان دکتری ما با توجه به اینکه می خواهند مستقل از خانواده باشند و یا متاهل هستند به سراغ کار رفته و از فعالیتهای پژوهشی باز می مانند.

کبگانیان اضافه کرد: با توجه به اینکه امسال بخشی از بودجه پژوهشی در اختیار معاونت علمی قرار گرفت این معاونت 20 میلیارد تومان کمک به این طرح می کند اما در سالهای آتی با ایجاد ردیف بودجه برای این طرح، وزارت علوم 50 درصد اعتبار طرح و دانشگاهها 50 درصد دیگر را متقبل خواهند شد.





منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزیر علوم جزئیات طرح حمایت از دانشجویان دکتری را تشریح کرد

میزان حمایت از دانشجویان دکتری

وی در مورد میزان حمایت از دانشجویان دکتری نیز افزود: بر اساس آئین نامه میزان حمایت از دانشجویان دکتری تا سقف 80 درصد مزایا و حقوق مربی پایه یک عضو هیئت علمی است اگر حقوق مبنای مربی پایه یک 500 هزار تومان باشد در حدود 400 تا 450 هزار تومان در هر ماه به دانشجویان دکتری پرداخت می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: محاسبات برای پرداخت این بودجه هر 6 ماه یک بار است و در حال حاضر برای پرداخت آن به دلیل اینکه در اواسط سال هستیم از معاونت علمی کمک خواستیم اما در سالهای آینده معاونت علمی می تواند سهمی را پرداخت نکند. البته اگر تمایلی به کمک وجود داشته باشد استقبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه تخمین ما برای تأمین اعتبار این طرح 50 میلیارد تومان است به مهر گفت: اگر دانشجویان بورسیه و مأمور به تحصیل را که مشمول این طرح نمی شوند در نظر نگیریم اگر دانشجویی تأییدیه استاد راهنمای خود را داشته باشد و از کیفیت خوبی برخوردار باشد قابل حمایت خواهد بود.

معاون دانشجویی وزیر علوم شرط حمایت از دانشجویان دکتری را تایید استاد راهنما، گروه آموزشی مربوطه و معاونت پژوهشی دانست.

نحوه نظارت و ارزیابی بر فعالیت دانشجویان دکتری

کبگانیان با تأکید براینکه دانشگاهها باید هر چه سریعتر شیوه نامه اجرایی خود را تهیه و یک نسخه برای ما ارسال کنند به مهر گفت: برای نحوه نظارت بر فعالیتهای دانشجویی دکتری نیز معاونت پژوهشی وزارت علوم شیوه نامه ای را ابلاغ می کند که تا مهرماه ابلاغ می شود.

وی گفت: دانشجویان دوره دکتری در ترم اول تحصیل در مقطع دکتری با توجه به اینکه تازه تحصیل خود را آغاز کرده اند اعتباری دریافت نمی کنند اما در صورتی که تاییدیه استاد راهنما، گروه مربوطه و معاونت پژوهشی را داشته باشند می توانند از نیمسال دوم مشمول طرح حمایت از دانشجویان دکتری قرار گیرند.

معاون پژوهشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه این طرح حمایت از دانشجویان دکتری است نه حقوق گفت: این طرح اگر به عنوان حقوق به دانشجویان تعلق گیرد، مشکلات قانونی را به وجود خواهد آورد بنابراین طرح حمایت از دانشجویان دکتری و عمدتا پژوهشی است.

وی توصیه کرد دانشجویان دکتری از ابتدای ورود به دوره دکتری پژوهش را سرلوحه برنامه های تحصیلی خود قرار دهند.