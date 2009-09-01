آغاز عملیات آمارگیری کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمه ای در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: عملیات تعیین آمار کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمه ای در خراسان رضوی، به منظور شناسایی مشمولان سهام عدالت با مراجعه کارگران به موسسات کاریابی سراسر استان از دوشنبه 16 شهریور ماه به مدت 10 روز انجام خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: باتوجه به اینکه آمار کارگران ساختمانی بیمه شده توسط پیمانکاران یا بیمه شده به صورت خویش فرما از طریق مراکز بیمه ای برای دریافت سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد، بنابراین کارگران ساختمانی فاقد پوشش بیمه ای می توانند از دوشنبه 16 شهریور ماه به مدت 10 روز با مراجعه به موسسات کاریابی سراسر استان نسبت به تکمیل فرم های اطلاعات تخصصی و تجربه کاری کارگران اقدام کنند.

وی با ذکر این موضوع که فرم های تهیه شده توسط مراجع ذیربط از جمله معماران تجربی و سایر پیمانکاران تایید خواهد شد، ادامه داد: تکمیل این فرم ها صرفا به منظور تعیین آمار کارگران ساختمانی انجام می شود و عملیات ثبت نام سهام عدالت منوط به تایید دبیرخانه مرکزی و تکمیل فرم شناسایی و صدور فراخوان ثبت نام است.

معاون پشتیبانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص توزیع سهام عدالت در استان گفت: تاکنون در خراسان رضوی به بیش از دو میلیون و 780 هزار نفر سهام عدالت واگذار شده که در مقایسه با جمعیت پنج میلیون و 600 هزار نفری استان، بیش از 49 درصد سهامدار شده اند.

عبدالملکی ادامه داد: با توجه به دعوتنامه های باقیمانده و فرم های شناسایی ارسال شده در خصوص گروه های دیگر مشمول دریافت سهام، در مجموع کل سهامداران عدالت در استان به حدود سه میلیون و 500 هزار نفر معادل 61.4 درصد از جمعیت استان و بیش از شش دهک جامعه خواهد رسید.

وی افزود: فعالیت های صورت گرفته در خصوص توزیع سهام عدالت در خراسان رضوی طی 4 مرحله انجام شد که طی این مراحل، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری و خانواده های شاهد و ایثارگر سهام عدالت دریافت کرده اند.

معاون پشتیبانی استانداری خراسان رضوی افزود: مراحل شناسایی و تکمیل اطلاعات برای سایر گروه ها از جمله کارکنان شهرداری ها، قالیبافان شهری، فعالان قرآنی، مددجویان مراکز مراقبتی، زنان غیر شاغل سرپرست خانوار و کارگران نیز در حال اجراست.