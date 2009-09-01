به گزارش خبرنگار مهر در خواف، عبدالعلی جغتایی بعداز ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خواف که با حضور مشاور استاندار در امور جوانان و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد، افزود: رفع مسائل مربوط به مسکن روستاییان و موانع اجرایی طرح مسکن مهر از جمله مطالبات روستاییان است.

وی صدور سند مالکیت مسکنهای روستایی را از دیگر خواسته های روستاییان عنوان کرد و گفت: امید است با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وضعیت روستاهای شهرستان خواف هرچه سریعتر بهبود یافته و مطالبات روستاییان پاسخ داده شود.

فرماندار خواف به افتتاح 51 پروژه در هفته دولت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: طی چهار سال گذشته اقدامات بی سابقه ای در حوزه توسعه مناطق کم برخوردار انجام شده است اما به دلیل حجم کارهای به زمین مانده همچنان باید برای محرومیت زدایی در این شهرستان تلاش کرد.

در ادامه این جلسه مهدی شوکتیان ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای بنیاد مسکن در شهرستان خواف، از مردم خواست برای تسریع در عملیات بهسازی روستایی همکاری لازم را داشته باشند.

هادی طالبیان، مشاور استاندار در امور جوانان نیز در جلسه شورای اداری شهرستان خواف مسکن، ازدواج، اوقات فراغت و هویت را به عنوان چهار سند اصلی فعالیت در حوزه جوانان در استان خواند و گفت: مدیران باید با توجه به اسناد بالا دستی از موازی کاری پرهیز کرده و از کمترین منابع بیشترین بهره را ببرند.

پس از جلسه شورای ادرای خواف فرماندار شهرستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و مشاور استاندار خراسان رضوی در امور جوانان با حضور در روستای سیجاوند طرح هادی و ساختمان دهیاری این روستا را افتتاح کردند و مردم در فضایی صمیمی به بیان مسائل خود پرداختند.