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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

چهار پروژه آبخیزداری در بوشهر به بهره برداری رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: چهار پروژه آبخیزداری در استان بوشهر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 198 میلیون ریال در هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، محمد سبحانیان بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پروژه آبخیزداری سد رئیسعلی دلواری دشتستان افزود: این پروژه ها شامل بندهای رسوب گیر، خشکه چین، گابیونی بندی و بند سنگی ملاتی در حجمی معادل 13 هزار و 922 مترمکعب است.

وی اظهار داشت: از هفت میلیارد و 198 میلیون ریال اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها سه میلیارد و 282 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبارات ملی تأمین و هزینه شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: محل اجرای پروژه های افتتاح شده حوزه های آبخیز شیرین و شهرستان کنگان، سد رئیسعلی دلواری دشتستان، سد سنا دشتی و حوزه آبخیز فاقد سد آبدان در شهرستان دیر است.

سبحانیان افزود: هدف از اجرای این پروژه ها پیشگیری و مهار سیل، کنترل فرسایش و رسوب، افزایش آبدهی چاه های کشاورزی، تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی، بهبود وضعیت کشاورزی و استمرار و پایداری تولید در عرصه های منابع طبیعی است.

وی یادآور شد: باتوجه به فرسایش بالای خاک در سطح استان بوشهر به میزان 30 تن در هکتار، وجود سیلابهای مخرب سالیانه، استمرار خشکسالی و نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب توجه جدی به مقوله آبخیزداری و تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز ضروری است.

سبحانیان خواستار تأمین و اختصاص بخشی از اعتبارات خشکسالی به طرحهای آبخیزداری به منظور کاهش اثرات مخرب خشکسالی در سطح استان شد.

کد مطلب 940123

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