لزوم آنالیز دائم مواد مخدر موجود در کشور

دکتر فرهاد طارمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: با آنالیز دائم مواد مخدر می توان از عناصر شیمیایی به کار رفته در مواد مخدر آگاه شد و از همین راه نیز برای درمان بهتر و درست تر مصرف کنندگان چاره جویی کرد.

این پژوهشگر اعتیاد افزود: به دلیل تلاشهای دائم قاچاقچیان برای تغییر شکل، رنگ و جنس مواد مخدر و افزودن مواد جدید و شیمیایی به آنها در راستای یافتن بازارهای جدید، لزوم بررسی دائم و لحظه به لحظه مواد مخدر وارد شده به کشور بیش از پیش احساس می شود.

دکتر طارمیان با یادآوری مزایا آنالیز دائم مواد مخدر بازار و شناسایی مواد تشکیل دهنده آن تصریح کرد: شناخت جز به جز عناصر موجود در یک ماده مخدر یکی از بهترین راهکارها برای درمان معتادان است. به عنوان مثال ممکن است فردی با وجود اعتیاد به تریاک نشانه شناسی علائم مصرف، این مسئله را در او نشان ندهد که علت آن نیز وجود ناخالصی و مواد شیمیایی فراوان در تریاک موجود در بازار است.

پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور پیش از این و در اردیبهشت ماه سال جاری یک آزمایشگاه تخصصی و مجهز در همین راستا احداث کرده که تاکنون گزارشی از نتایج تحقیقات و بررسیهای آن منتشر نشده است.

عضو اتاق فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه اکثر قریب به اتفاق مواد مخدر موجود در کشور دارای ناخالصیهای فراوان و خطرناکی است تصریح کرد: با وجود اینکه خود مواد مخدر به اندازه کافی خطرناک و مرگ آور هستند اما قاچاقچیان چون به دنبال کسب سود بیشتر هستند با افزودن عناصر شیمیایی به آنها خطر این مواد را به مراتب بالاتر می برند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد: عامل اصلی یکسری از مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر وجود همین ناخالصیهای موجود در آن است.

دکتر طارمیان افزود: با شناخت مواد شیمیایی و دیگر ناخالصیهای به کار رفته در مواد مخدر نحوه مقابله و درمان آن نیز راحت تر خواهد بود.