هزار میلیارد ریال در حوزه فرهنگ در استان قزوین هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه‌ ای معاون برنامه ‌ریزی استاندار در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اظهار داشت: انتظار ما از مدیران دستگاههای اجتماعی و فرهنگی این است که اولویتها و محورهای اصلی حوزه فرهنگ را تعریف و مشخص کنند تا منابع و امکانات مالی و فکری استان را بتوان در جهتگیری ها و موضوعات تعریف شده‌ تنظیم و هدایت کرد.

حمزه ای گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی تهدیدها و تهاجم در حوزه فرهنگ را بگیریم و اثر تخریبی آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم به یک برنامه‌ ریزی دقیق، جامع و قابل سنجش و اندازه ‌گیری در حوزه فرهنگ نیازمند هستیم.

معاون برنامه‌ریزی استاندار خاطرنشان کرد: در سال گذشته مبلغ 16 میلیارد تومان در حوزه فرهنگ هزینه و سرمایه‌گذاری شده است اما آثار و نتایج این حجم از سرمایه‌گذاری را به درستی نمی‌توان مورد سنجش و قضاوت قرار داد و از نقاط ضعف این اقدامات پیشگیری کرد.

حمزه ‌ای ادامه داد: بر همین مبنا مدیران دستگاهها باید محورها و سرفصل های دقیق و تعریف شده‌ ای در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی ترسیم کنند تا همچون حوزه های امور اقتصادی و زیربنایی بتوانیم یک ارزیابی و قضاوت درست و دقیقی از نتایج فعالیت ها و اقدامات فرهنگی داشته باشیم.

در این جلسه همچنین صفر لک مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و بودجه استانداری با تشریح اولویتها و سیاستهای کلان کشور در حوزه فرهنگ طی 5 سال آینده اظهار داشت: تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم، احیای اندیشه سیاسی و معنوی امام راحل (ره) تقویت قانون گرایی و انضباط اجتماعی، مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و ایجاد درک مشترکی از چشم انداز 20 ساله کشور از جمله اولویت ها و سیاست های اصلی کشور طی 5 سال آینده در بخش فرهنگ است.