۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۳

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: "تقوا" به معنای خودداری و تسلط بر امیال،غرایز و خواسته‌های ناپسند است، تقوای الهی یعنی انسان خود را از آنچه که خدا نهی کرده نگهداری کند تا از عواقب آن مصون بماند. در قرآن کریم مکرر به آثار تقوا اشاره شده است .

آیه امروز :

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى‏بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى‏گردد و همه در نزد او محشور خواهید شد .  

سوره انفال، آیه 24

ذکر روز چهارشنبه :

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

من رزق تقى فقد رزق خیر الدنیا و الآخرة .

هر کس تقوا روزى ‏اش شود، خیر دنیا و آخرت روزى او شده است.

نهج الفصاحه، ح 3015

