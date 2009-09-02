آیه امروز :
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .
اى کسانى که ایمان آوردهاید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مىبخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مىگردد و همه در نزد او محشور خواهید شد .
سوره انفال، آیه 24
ذکر روز چهارشنبه :
حدیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
من رزق تقى فقد رزق خیر الدنیا و الآخرة .
هر کس تقوا روزى اش شود، خیر دنیا و آخرت روزى او شده است.
نهج الفصاحه، ح 3015
