آیه امروز :

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فرا خواندند که به شما حیات مى‏بخشد آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمى و دلش حایل مى‏گردد و همه در نزد او محشور خواهید شد .

سوره انفال، آیه 24

ذکر روز چهارشنبه :

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:



من رزق تقى فقد رزق خیر الدنیا و الآخرة .

هر کس تقوا روزى ‏اش شود، خیر دنیا و آخرت روزى او شده است.

نهج الفصاحه، ح 3015