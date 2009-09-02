فروتن به خبرنگار مهر گفت: کتابی درباره خسرو خورشیدی طراح صحنه تئاتر، نقاش و مجسمه‌ساز در دست تهیه دارم که مراحل آخر را طی می‌کند. این کتاب زندگینامه خسرو خورشیدی است که با همکاری او نوشته می‌شود و با انتشارات افراز برای انتشار آن صحبت شده، ولی هنوز به توافق نرسیده‌ایم. مشغول ترجمه کتابی با نام "وسایل صحنه در تئاتر" نوشته گیل دیویس هستم که بعد از پایان ترجمه برای چاپ آماده می‌شود.

این طراح صحنه تئاتر ادامه داد: نمایشنامه"HIV مثبت" را برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر ارائه کرده‌ام که در صورت تصویب آن را کارگردانی می‌کنم،"HIV مثبت" تئاتری مستند است.

فروتن قراراست مهرماه در سمپوزیوم طراحی صحنه در دانشگاه هنرهای زوریخ سخنرانی کند او در این برنامه به معرفی تئاتر استریپ می‌پردازد. وی به تازگی نمایشنامه " فاوست" گوته رابا گروهی از دانشجویان در قالب یک تئاتر استریپ به مدت یک هفته در خانه هنرمندان ایران به صحنه برد.