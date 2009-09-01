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۱۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

به مناسبت ماه رمضان؛

ویژه برنامه "بلندای رستگاری" از رادیو البرز پخش می شود

ویژه برنامه "بلندای رستگاری" از رادیو البرز پخش می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: بلندای رستگاری نام برنامه ای است که به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) و شبهای قدر در مرکز رادیو البرز تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این برنامه در قالبی مذهبی و عرفانی و با محتوایی روحانی و معنوی، فضائل و ویژگی های عبادی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مولای متقیان علی (ع) را بیان می کند.

برنامه بلندای رستگاری شیوه های والای زندگی، ابعاد و شخصیت الهی حضرت علی (ع ) را بازگو می کند و مولفه های رستگاری را در مسیر تعالی و کمال مطلق به بهره گیری از سیره و منش آن حضرت بر می شمرد.

این برنامه کاری از برنامه سازان گروه نیمروزی رادیو البرز است که از ساعت 9و 30 دقیقه تا 11و 30 دقیقه هفدهم تا بیستم شهریور ماه سال 88 به تهیه کنندگی مطهره مهرابی پخش می شود.

کد مطلب 940148

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