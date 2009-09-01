دو طرح راهسازی در بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در مراسم افتتاحیه این طرح‌ها که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد، گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت هفت کیلومتر از جاده چینی مرجان به ارداق در مسیر سه راهی لیا به سمت روستای اک اعتباری افزون بر شش میلیارد ریال هزینه شده است.

سید رضا موسوی با اشاره به حجم عملیات اجرایی دراین پروژه افزود: اجرای یک لایه اساس، یک لایه زیراساس و یک لایه آسفالت بیندر و آسفالت توپکا با عرض شش متر از جمله اقدامات صورت گرفته برای بهسازی جاده فرعی سه راهی لیا به روستای اک بوده است.

وی اضافه کرد: مرمت این مسیر به طول 13.5 کیلومتر با اعتباری افزون بر 8 میلیارد ریال طی سال‌های گذشته انجام شد.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین همچنین از افتتاح راه روستایی شیشه قلعه ـ یعقوب آباد ـ لهارد خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح به طول 16.5 کیلومتر با عرض متوسط 7.5 متر و آسفالت 5.5 متر افزون بر7 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اعلام کرد: با بهره ‌برداری از این طرح‌ها بیش از ۵۰ خانوار از ساکنان دو روستای شیشه قلعه و یعقوب آباد از راه روستایی آسفالت برخوردار شدند.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته دولت ۲۳ طرح راهسازی و راهداری با اعتباری افزون بر ۲۴۰ میلیارد ریال در این استان به بهره‌برداری رسید که از این تعداد ۱۰ طرح آن در حوزه راه‌های اصلی و فرعی، ۹ طرح در بخش راه روستایی و چهار طرح در بخش راهداری است.